〈北部〉宜市「福州巷」 轉型文創廊道

2017-04-29

修復縣府舊員工宿舍

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所後方廿一間「宜蘭縣政府舊員工宿舍」，有十間是紅磚屋，空間長期閒置，市公所先針對其中七間整修；另十一間黑瓦平房則搭配市民之森二期工程進行外觀修復；宿舍巷弄以往被稱為「福州巷」，未來將轉型文創廊道。市長江聰淵說，紅磚屋整修預計八月完成，歡迎文創業者進駐，為舊空間帶來人潮與商機。

「宜蘭縣政府舊員工宿舍」黑瓦平房建於一九五○年，紅磚屋建於一九六○年；當時入住的縣府高階主管多為福州人，宿舍間的巷道被稱為「福州巷」，空間保留完整且具地方行政發展史價值，去年九月被宜縣文化局登錄為歷史建築。

民國八十年開始，住在宿舍的員工陸續搬遷，建物長期閒置年久失修，環境雜亂；有鑑於此，宜蘭市公所向文化局文資審議委員會提出整修計畫，自籌四百五十萬元工程費，先針對七間紅磚屋進行整修，另三間因為縣府還未移交給市公所，暫不改善。

經委員會審查通過後，紅磚屋修繕工程二十四日開工，工期預計一百二十天，八月底完工後就可開放文創業者進駐，每間建物月租金約三千元，水電需自付；至於十一間黑瓦平房，則搭配市民之森二期工程，針對外觀進行修復恢復老屋外貌。

「市民之森」工程則共分兩期，針對公所後方荒廢空間活化改善，第一期經費一千六百萬元已經完工，第二期工程還在設計階段，經費約一千三百萬元，預計年底完工。

江聰淵表示，修繕的七間紅磚屋，有三間可以完整整修，含水電設施與防火建材，其他四間則進行結構性補強，文創業者或青年朋友如果有興趣，可以向公所提出進駐申請，一起攜手活化舊空間，舊建築的修復能帶動老屋空間活化，形塑全民共享環境，開放文創業者進駐，是希望利用歷史空間的在地文化特色，帶動地方文化經濟產業的升級與再造。