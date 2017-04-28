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〈北部〉開發羅浮溫泉 議員憂影響水庫

2017-04-28

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府觀光旅遊局開發復興區羅浮溫泉，目前正進行鑿井工程，預計六月完工，多名市議員昨天對此表示關切，認為復興區是石門水庫上游，擔心過度開發會影響水庫水源，甚至加劇水庫淤積；觀旅局表示，溫泉完成開發後，水權將採總量管制，且設有污水處理廠，不會造成污染。

具環工背景的市議員范綱祥說，石門水庫目前淤積達三分之一，影響蓄水功能，而集水區內除羅浮台地地勢較為平緩，其餘都屬敏感脆弱環境，因此集水區經營管理一定要戒慎恐懼，對環境的負荷應該審慎評估。

他認為，復興區的開發區域、規模不宜再擴張，應該著重管理、管制與品質的提升，才能在觀光與保育上取得平衡。

市議員舒翠玲說，水庫集水區應避免開發，以水庫淤積情形最輕微的翡翠水庫為例，集水區內嚴禁任何開發，桃園卻是市府帶頭在集水區開鑿溫泉，還將引進旅館飯店，未來民間勢必也會跟進，恐加劇石門水庫集水區的破壞，加速淤積，未來缺水、限水可能更加頻繁。

觀旅局：水權總量管制

副市長王明德表示，水庫集水區開發確實應該要有管制；觀旅局說，經過環境評估，羅浮溫泉基地並非地質敏感地帶，也沒有地層下陷的問題，六月完成開發後，溫泉將做為泡腳池使用，目前僅規劃兩處旅館用地，水權也將採每日二六○立方公尺的總量管制，避免過度開發，另會設置污水處理廠，避免污染水源。

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  • 多名市議員昨天對復興區羅浮溫泉開發表示關切，擔心影響石門水庫。圖為去年十一月鑿井工程開工。（資料照，記者李容萍攝）

    多名市議員昨天對復興區羅浮溫泉開發表示關切，擔心影響石門水庫。圖為去年十一月鑿井工程開工。（資料照，記者李容萍攝）

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