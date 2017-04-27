〈北部〉東部首設有機農產加工廠 青農分享好物

2017-04-27

菜鳥農民曾吉生 包裝行銷農產品

〔記者王峻祺／花蓮報導〕四十三歲青年農友曾吉生，五年前從台北回到花蓮改當「菜鳥農民」，從一開始的農事門外漢，歷經四年農產加工試驗，終於在去年成立東部首家有機農產加工廠，還替五十多名農友的農產品進行包裝行銷，成功打響花蓮農產知名度，昨獲花蓮縣模範農民表揚。

原在台北印刷廠工作的曾吉生，五年前回鄉種有機山苦瓜、加入壽豐有機農業產銷班，學習多項農事技術，更接連栽培出高品質丹蔘、當歸。

自創品牌 初期一度慘賠逾百萬

曾吉生為提高農產品價值，去年三月申請到有機農產加工證照，自創「淺草堂」品牌，成為東部地區首家有機農場加工廠，但草創初期因農產品保存易損壞，一度慘賠逾百萬，為此他專心研發農產品保存及加工技術，終於成功保留山苦瓜等養生植物特性。

曾吉生說，過去有機農作物要加工成茶包等製品，均須運往西部的加工廠，不僅成本費用高，路途往返時間也影響新鮮度，若花東地區能有在地加工廠，農民就能安心投入有機作物栽培，就近進行有效率的加工。

獲花蓮模範農民 縣府讚貢獻

他強調，加工有機農產品過程繁瑣、還要經過SGS檢驗，但他認為解決食安問題更重要，看到有機農業對於土地環境、健康生活的助益，再苦都要咬牙做出成果，與民眾分享更多有機好物。

花蓮縣昨舉辦模範農民表揚大會，包括曾吉生等人，共有七十一名優秀模範農民接受表揚；縣府農業處長羅文龍說，花蓮農民約占全縣五分之一人口，有機農業種植面積高達一千四百公頃，暫居全國之冠，感謝獲獎農友對縣內農業的貢獻及付出，盼未來一起努力以穩定產銷通路，讓花蓮農產品更上一層樓。