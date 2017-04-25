〈北部〉竹市無障礙微旅行 身障者笑了

2017-04-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府社會處推出「無障礙微旅行」，提供三條路線，邀請身障者與家人一起出去走走。處長陳雪慧說，行動不便身障者與低收入戶陪伴者全額補助、一般戶陪伴者交通及食材自費一天五百元。

三條路線 看見城市的美好

三條路線包括光陰的故事—十八尖山、清華大學及眷村博物館；燦爛時光—青草湖、護城河畔及新竹市美術館；一把青—米粉寮體驗做米粉、中央公園、黑蝙蝠中隊文物陳列館。

卅歲的腦麻重度身障者小川說，希望小巴士成為他的腳，帶他看見城市的美好，想到十八尖山、青草湖和米粉寮。

市長林智堅說，市府努力打造「有愛．無礙」友善城市，增設新竹火車站無障礙電梯，在規劃公園、步道時，也都將人行空間加大、增設無障礙坡道，讓身障朋友舒適的在城市中行動。

此次與多扶旅行社、众社會企業合作推出無障礙微旅行，讓照顧者與被照顧者喘息。

陳雪慧說，全程將由多扶頂級復康巴士提供「door to door」的無障礙交通服務，前往行動不便者住家接駁，但名額有限，設籍且實際居住新竹市並領有身心障礙證明手冊者都可報名，電洽社會處：535-1560（傅秀玉）。

此外，新竹市首座身心障礙就業綜合大樓昨天動土，工期約六百廿個工作天，座落在關埔重劃區，為地下一樓、地上六樓，市府以近一億元向國有財產局價購用地，以身障就業基金三億元興建。

未來提供庇護性就業支持和訓練，並媒合雇主定額進用，希望引進百大企業，成為國家級身障者職訓場地。