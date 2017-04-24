〈北部〉天公作美 農博爆人潮

2017-04-24

〔記者李容萍／新屋報導〕前天開展的桃園農業博覽會展至五月十四日，昨天天公作美放晴、人氣爆場，市府統計園區八大展區、十六個出入口人數，整日進出「逾百萬人次」，比首日開幕湧入更多人潮，許多民眾舉家出遊，包括農博會場北側停車場、桃園科技工業園區停車場、農博會場南側停車場與各接駁站都停滿車輛，市府近午緊急開放台十五線五十一、五十二公里處路段供民眾停車。

市府新聞處長張惇涵表示，桃園農業博覽會展出第二天，因應大量的遊園人潮，市長鄭文燦指示工作人員須等到疏散人潮離開，才能解除任務。為因應即將到來的五月一日勞動節連假，也針對昨天各展區的狀況，研擬加強園區管理與遊客疏散的方案。

張惇涵說，農博試營運共有廿三天，展現桃園擁有的「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」四大特色，歡迎全國民眾前來參觀桃園農博，體驗不一樣的農博，未來也會每週發布一次參觀人數統計。