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〈北部〉便當大王蓋悟元園區 傳統米食文化免費參觀

2017-04-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕「一粒米飼百樣人，百樣人呷一粒米！」台灣「便當大王」、悟饕池上飯包創辦人李照禎，在宜蘭縣三星鄉創辦悟元園區，展示傳統米食文化，免費開放參觀。

宜蘭縣籍的李照禎，民國八十六年在冬山河親水公園旁成立悟饕便當店，三年後併購台東池上便當老店，命名悟饕池上飯包建立便當王國，目前已有兩百多個營業據點，一天用掉兩萬台斤白米，號稱是全國最大便當連鎖集團。

七十歲李照禎，事業交棒給女婿林峰後，現已退居幕後，在自己設立的悟元園區追求心靈信仰，用米食文化詮釋社會百態，友人形容他已由商場強人轉型為「心靈導師」。李照禎說，「一粒米飼百樣人，百樣人呷一粒米」，是先人智慧的累積，民以食為天，但每人有不同性格、思維、命運。

有人認為，年輕一代飲食西化，較少吃白米飯，台灣米食文化是否式微？李照禎指出，台灣人飲食習慣隨著社會變遷轉型，傳統社會男主外、女主內，婦女負責料理三餐，後來女性也步入職場，現在很多家庭不開伙，午、晚餐吃便當，雞塊、薯條當副食，基本上仍是米食一族。

李照禎說，悟饕池上飯包今年適逢二十周年，六千坪大的悟元園區，有小型便當博物館元氣車站、奉祀孫文的中山聖道院、陽具造型巨石、湧泉泡腳區、異國文創藝品等，上午八點半開園，下午五點休園，免費參觀，洽詢電話03-9898229，臉書粉絲專頁可搜尋「悟元心靈文化園區」。

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  • 悟饕池上飯包創辦人李照禎成立的悟元園區，用米食文化詮釋社會百態。（記者江志雄攝）

    悟饕池上飯包創辦人李照禎成立的悟元園區，用米食文化詮釋社會百態。（記者江志雄攝）

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