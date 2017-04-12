〈北部〉4萬人聽「酷玩」 桃警提高維安等級
〔記者李容萍／中壢報導〕英國天團「酷玩樂團」（Coldplay）昨晚起一連兩天在高鐵桃園站前廣場開唱，單一場戶外四萬人、二場八萬人的盛況，創下廿年來國外藝人來台戶外演唱會的最大規模；大批歌迷昨天從下午三點起進場，市警局也提高維安等級，協調新北市警局警犬隊出動十人、五隻偵爆犬巡場，並結合會場保全、志工，嚴防發生人群推擠、踩踏事件。
「酷玩樂團」創團廿年巡迴演唱會，來台選在高鐵桃園站前廣場連唱二場，隨著開唱倒數，高鐵站昨天人潮擠爆，其中不乏老外臉孔，人潮不僅使得出站閘門大排隊，連超商、廁所也大排長龍，由於天候不佳，站外賣輕便雨衣的小販大發利市。
協調新北警 5偵爆犬巡場
警方動員五隻偵爆犬，主要任務為搜尋爆裂物，歌迷進場前，由員警率領偵爆犬對整個演唱會場地的設備、物品、周邊角落等處所進行偵查。
市府新聞處長張惇涵表示，機場捷運通車後，青埔特區成為兼具機場、高鐵、高速公路和捷運四線串聯的重要基地，具交通便利的優勢，佔地九公頃的高鐵站前廣場，去年初曾舉辦台灣燈會，市府團隊支援「酷玩樂團」來台首唱的交通、治安等勤務，希望樂迷有個美好的搖滾夜晚，也希望Coldplay喜歡台灣。
今仍交管 市府提供接駁車
演唱會今天還有一場，桃園高鐵站周邊部分道路今天下午二點起至晚上十二點仍會進行交管，警方呼籲歌迷多利用大眾交通工具前往會場，高鐵公司於舉辦演唱會的兩天，也都加開自由座列車，北上末班車為深夜十一點四十分，南下台中以南為晚間十點卅五分、南下台中則為深夜十一點廿一分。
市府新聞處提醒民眾，高鐵、機場捷運均加開班次，最好能預先購買回程票或儲值，市府也在會場安排前往桃園、中壢火車站的免費接駁車。
自行開車前來者，需依照沿路交通指標，將車輛停放於建議的停車場，除了高鐵站周邊既有停車場，市府另規劃國泰、文中三、環溪、文智四個免費停車場，共有八千個停車位讓歌迷使用。
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