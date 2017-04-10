〈北部〉登36層刀梯 2名9歲童晉升法師
〔記者李容萍／大溪報導〕道士、法師爬刀梯並不罕見，但同時兩名孩童挑戰，實在難得！大溪區聚寶宮昨天舉行道教法師授職陞職進陞法會，架設卅六層刀梯，約六層樓高，有廿五名男女報名挑戰，其中有來自馬來西亞、新加坡的道士，還有同為九歲的張益銓、楊淳善也穿上法師袍，各自揹著文昌帝君、三太子神尊踩上刀梯，全場親友團、加油團歡呼鼓掌，為順利晉升小小法師的兩人喝采。
張益銓、楊淳善攻頂 現場歡呼
就讀八德區大成國小二年級的張益銓，爸爸在華膳空廚工作，自幼常跟著爺爺到大溪聚寶宮拜拜，也會幫忙擦神桌、供奉茶水，更學會畫符令；小小年紀的他，穿上法師袍架式十足，光著小腳丫，小心翼翼，一步一步踩上鋒利的刀梯，就在大家為他捏把冷汗之際，他已經順利爬上頂端。
就讀中壢區中平國小三年級的楊淳善，爸爸楊秉勳從事營建工程，家中設有簡易道壇，三年前，楊秉勳曾登上刀梯，昨天兒子也通過登刀梯考驗、取得法師執照，現場傳為佳話；楊淳善說，自幼喜歡背誦心經等經文，這次爬刀梯因為事前沒有練習過，剛開始有點怕怕的，但他謹記父親叮嚀腳要側踩刀梯一步一步爬，爬幾層後就愈踩愈順，很快就攻頂，也鬆了一口氣。
謹記側踩 事前沒練剛開始怕怕
張益銓、楊淳善通過登刀梯考驗後，與其他完成挑戰者由中華民國道教法師總會常務理事蔡光榮等人頒贈法師證書。兩人對於以後要不要當道士，表示現在並沒想那麼多；倒是擔任監考的周育廷，八歲成功挑戰登刀梯，創下道教法師總會登刀梯年齡最小的紀錄，當看到張、楊兩人成功登刀梯，樂得有小朋友傳承，他說，自己當初也是傻傻參加就過關。
蔡光榮表示，登刀梯前得淨身、齋戒，道教講究忠孝節義，對於常有不肖份子藉宗教歛財甚至騙財騙色，他勉勵受證法師從聞道、聽道到皈依入道後，一定要謹遵道教紀律，誠心為人群、為社會國家奉獻，才算是替天行正道。
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標題：〈北部〉登36層刀梯 2名9歲童晉升法師
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