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〈北部〉新竹3大前瞻計畫 小英：盡快開動

2017-04-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕總統蔡英文昨天到新竹市，了解市府向行政院前瞻基礎建設計畫提出的三百億大新竹輕軌計畫（含新竹縣部分一百億）與五十億大車站計畫。她強調，區域治理不分藍綠，這是造福台灣的百年建設計畫。

蔡英文說，新竹市是台灣重要的科技城市之一，也是「具未來性」的城市，公共建設腳步必須跟上人口和產業趨勢，新竹大車站計畫興建跨站平台，聯結前、後站，在台灣是嶄新的做法，期許加快評估和規畫進程，儘快展開工程建設。

大車站計畫 翻轉城市軸線

新竹市長林智堅說，一九一三年啟用的新竹火車站，是台灣現存最古老的火車站，但鐵軌將前、後站一分為二，造成長期發展失衡，須「翻轉城市軸線」消弭前後站差距、均衡都市發展。

新竹大車站計畫將仿效日本大阪、品川車站，在鐵軌上方建構「跨站平台」，讓前後站連通，跨站平台沒有土地徵收問題，取代高成本的鐵路立體化方案，將可「縫合」前後站帶動發展，讓百年車站風華再現，成為城市新地標。

大新竹輕軌 串聯四核心區

至於大新竹輕軌路網，林智堅說，規劃以環狀路網串聯新竹市舊城區、新竹科學園區、高鐵特定區、竹北生活圈等四核心區域，輕軌是準時、安全、舒適的大眾運具，未來會依實際需要採新路廊及專用路權，並結合交通、產業、觀光、通勤等複合功能，將是都市發展的新契機。

棒球場重建 盼為第五支職棒主場

蔡英文昨天也首度踏進新竹市立棒球場，她說，棒球是最能團結台灣的運動，期盼這座使用逾四十年的老球場透過行政院前瞻基礎建設計畫順利重建，為竹竹苗地區提供符合職棒賽事標準的球場，她也承諾重建完成後，再來跟大家一起為台灣棒球加油。

林智堅說，市府已向行政院前瞻基礎建設計畫爭取八億元拆除新建內野觀眾席、建置外野大螢幕，整修外野觀眾席，規劃設置球員休息室、復健室、牛棚練習區等，提供職業級比賽環境，並期許企業認養，成為台灣第五支職棒隊伍的主場。

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  • 新竹市長林智堅向總統蔡英文說明新竹大車站計畫。 （記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅向總統蔡英文說明新竹大車站計畫。 （記者洪美秀攝）

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