〈北部〉花蓮市免費停車場 App帶路
2017-04-03
〔記者王峻祺／花蓮報導〕清明連假，花蓮市湧入大批車潮，市區路邊停車格一位難求，市公所因應觀光車流，建置了「花蓮停車場」App軟體，整合卅九處公有免費停車場資訊，方便民眾導航找車位，昨天一千三百廿五個停車格全客滿，遊客開心直呼「超便利！」
花蓮市區腹地有限，收費路邊停車格、路外停車場無法應付平日停車需求，若又遇連續假期，市區滿是觀光車潮，民眾想要在鬧區找到停車位難上加難。
花蓮市公所近年逐步有效規劃所屬閒置土地，整編出四十處停車空間，除了位於自由廣場旁的中山停車場，去年標租成為收費停車場，其他卅九處均做為公有「免費」停車場，方便民眾。
花蓮市長魏嘉賢說，卅九處免費停車場遍布各里，總計有一千三百廿五個停車空間，出入口以卡通人物標記，還在下方設立停車看板，方便民眾辨識。
他說，為方便民眾就近找到公有停車場，已將停車空間座標上傳雲端，透過App可快速找到停車位置，包含免費停車資訊、詳細地圖、權責單位及停車格數，另外還有加油等實用資訊連結。
無法顯示有無空位 美中不足
許多用路人已搶先下載App，免費停車資訊讓清明連假遊客大讚便利，但也有部分民眾反映，軟體目前只提供停車場位置，還無法顯示是否還有停車格，必須親自走一趟「碰碰運氣」！
來自台中的許姓遊客說，用App查詢免費停車位很貼心，停車場距離市區商圈也不遠，走一小段路就能到，對於想省下停車費的民眾是個好選擇，但系統還不能顯示停車空位狀況，連繞了三個停車場才找到免費車位。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
搭公車「買一送一」 桃園擴大至164條路線
第二次搭乘前八公里免費桃園市政府於二月六日起對省道台一線的廿六條公車路線實施「買一送一」，實施後系統運作正常，市府決定於五日起擴大至全市一六…
網友回應
熱門新聞
- 深夜沙龍／日本男星開發菊花全紀錄 體驗「走後門」感覺是...
- 老爸討扶養費 兒：他有18％、3個月出國1次
- 《中英對照讀新聞》Goldfish gets customized wheelchair 金魚收到客製化的輪椅
- 機捷營運滿月 恢復原價運量未減
- 牛津雪恥擊敗劍橋 校際划船賽5年來4勝
- 印度爭冠遇天敵 周天成鎩羽
- 春日沐藤花─日本足利花卉公園
- 不能維持生活 扶養要件
- 鏗鏘集》陳德銘當然是外國人
- 大甲媽祖遶境最終日 閣揆親出席回鑾安座儀式
- 律師與妻簽防小三公約被抓猴 改口偷情法官不信
- 中職》獅隊洪心騏初先發奪勝 獻給天上母親
- 小令／血桐與晚冬
- 中國若不幫忙 美將自行處理北韓問題
- 留營慰助金奏效 志願役留營率增13%
- 男童莫名掉髮 竟是老爸、貓咪惹禍
- 李千娜女兒棄小樂「我的偶像」選媽媽 背後原因超感人
- 清明前警局現靈異 39年前自轟警討衣見祖先
- NBA》葛瑞芬轟破1萬分 快艇隊史第2人
- 450萬級 4WD性能房車-2
- 守護車聯網 日十大車廠抗駭
- 被男星霸凌? 帥總理嗆再打一架
- A肝暴增千例 多是生冷海鮮惹禍
- 自由共和國》劉克襄／一隻老黑琵的啟示
- 保鏢狠打凹追星車 小賈斯汀開心直播
- 川習會搏感情 川普高球外交派不上用場
- 大聯盟今開戰！開幕戰5大強投 克蕭防禦率不到1
- 蓮霧、棗子貴森森 降價再等一星期
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Banks’ US lending up as exposure to China falls
- 主播性騷擾5女 電視台幫出4億封口費
- 稱尊習 川普：北韓問題中不幫忙美自己來
- 猛辣妹夫妻愛玩3P 名媛醉失身
- 《自由廣場》年金稅不稅
- 日媒批台海調船闖ＥＥＺ》 外交部：在我專屬經濟海域內 有海洋調查權
- 【愛讀書】 《阿哞》
- ANA Inspiration高球賽》台將龔怡萍獨撐 退至50名
- 〈愛情傻瓜〉癡癡等待 靜靜守護
- 孝子騎150公里探母 難忍毒癮一秒變歹子
- 夫違防小三公約 指證女方逃千萬賠償
- 馮崇義被迫同意噤聲 中國才放人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉花蓮市免費停車場 App帶路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分