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〈北部〉花蓮市免費停車場 App帶路

2017-04-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕清明連假，花蓮市湧入大批車潮，市區路邊停車格一位難求，市公所因應觀光車流，建置了「花蓮停車場」App軟體，整合卅九處公有免費停車場資訊，方便民眾導航找車位，昨天一千三百廿五個停車格全客滿，遊客開心直呼「超便利！」

花蓮市區腹地有限，收費路邊停車格、路外停車場無法應付平日停車需求，若又遇連續假期，市區滿是觀光車潮，民眾想要在鬧區找到停車位難上加難。

花蓮市公所近年逐步有效規劃所屬閒置土地，整編出四十處停車空間，除了位於自由廣場旁的中山停車場，去年標租成為收費停車場，其他卅九處均做為公有「免費」停車場，方便民眾。

花蓮市長魏嘉賢說，卅九處免費停車場遍布各里，總計有一千三百廿五個停車空間，出入口以卡通人物標記，還在下方設立停車看板，方便民眾辨識。

他說，為方便民眾就近找到公有停車場，已將停車空間座標上傳雲端，透過App可快速找到停車位置，包含免費停車資訊、詳細地圖、權責單位及停車格數，另外還有加油等實用資訊連結。

無法顯示有無空位 美中不足

許多用路人已搶先下載App，免費停車資訊讓清明連假遊客大讚便利，但也有部分民眾反映，軟體目前只提供停車場位置，還無法顯示是否還有停車格，必須親自走一趟「碰碰運氣」！

來自台中的許姓遊客說，用App查詢免費停車位很貼心，停車場距離市區商圈也不遠，走一小段路就能到，對於想省下停車費的民眾是個好選擇，但系統還不能顯示停車空位狀況，連繞了三個停車場才找到免費車位。

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  • 花蓮三十九處免費停車場的出入口除以卡通人物做為標記外，還在下方設立停車看板，方便民眾辨識。 （記者王峻祺攝）

    花蓮三十九處免費停車場的出入口除以卡通人物做為標記外，還在下方設立停車看板，方便民眾辨識。 （記者王峻祺攝）

  • 「花蓮停車場」App軟體整合三十九處公有免費停車場，方便民眾導航找車位。 （記者王峻祺攝）

    「花蓮停車場」App軟體整合三十九處公有免費停車場，方便民眾導航找車位。 （記者王峻祺攝）

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