〈北部〉竹東居民出錢出力 柯湖金山便橋修復
2017-03-31
〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣市交界的柯湖金山便橋因年久失修遭封，竹東鎮柯湖里民這幾年自籌經費購料奉工修復，他們對這座老橋的付出獲得新竹市文史工作者吳慶杰的肯定，他還找出老照片見證這座老橋的變遷歷程。
吳慶杰說，這條短短不到五十公尺的便橋，其前身是「柯壢坑百年木橋」，他廿年前幫一群小朋友導覽在地景點時，曾帶他們去參觀這座橋，那時這座橋連護欄的沒有，他還在橋下拍了張小朋友們一起坐在橋上的照片，留下了這座橋的當年面貌。
竹東鎮柯湖里里長呂建宏說，聽當地老一輩的人說，這座橋早年的確是以柯子湖溪兩岸原有的竹木就地取材簡易搭建而成，最早的功能往來兩岸從事農務或以人力挑擔的方式運送農產品，後來便橋屢壞屢修，最後才成了目前有木板橋面和鐵杆護欄的現況，如今寬約一．五公尺的橋面可供行人、機車和自行車通過。
呂建宏表示，前兩天官方封橋後，當地居民出錢出力自己修橋，其中橋面木板的部分已經完全修好，昨天也把橋欄加固了，預計今天就可以把後續工程完成，通報官方後重新開放給大家通行。
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