〈北部〉（３個月百人搭）玉里DRTS 明起比照公車收費

2017-03-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕免費搭小黃，三個月竟然只有上百人次搭車！花蓮縣政府今年起在玉里鎮試辦DRTS需求反應式公共運輸，以計程車代替公車，試營運三個月期間服務約僅上百人次，四月一日起收費比照公車票只要廿五元，業者坦言，任何政策總有「剛開始」，盼多加宣傳民眾使用。

使用率不如預期 將加密班次

花蓮縣辦理無障礙計程車、玉里鎮DRTS需求反應式公共運輸服務二項計畫，都是皇冠大車隊得標承辦，因此昨聯合舉辦「後山有愛、計程無礙」成果發表會，其中無障礙計程車去年十月開始服務，十輛計程車昨舉辦成軍揭牌典禮；玉里鎮DRTS則是今年一月起試辦三個月，四月一日起正式營運。

其中，玉里鎮DRTS則將結束三個月的免費試營運期，統計顯示，雖然是免費坐車，但僅約一百餘人次使用；四月一日收費費用比照公車價，全票廿五元、敬老愛心及學生票十五元。

皇冠車隊董事長吳俊德說，針對DRTS使用率不如預期，四月一日起會進行調整，包括增加班次密集度，讓搭車民眾不會因為時間無法配合而造成使用意願下降。他說，政府對DRTS的態度就是在不增加偏鄉公共運輸成本的狀態下營運，而玉里鎮樂合、安通、源城三個路線過去都沒有公車路線，由於才剛開始不久，未來希望還要加強宣導，鼓勵民眾多多使用大眾交通工具。

另10輛無障礙計程車 成軍

至於昨天啟用的十輛無障礙計程車，由花蓮縣副縣長蔡運煌、立委蕭美琴辦公室執行長陳志強等共同揭幕；業者則對無障礙計程車市場前景看好，除了醫院固定排班，承辦花蓮復康巴士的門諾醫院也會把額滿後的需求轉介給無障礙計程車。

吳俊德說，目前花蓮十輛補助購置的無障礙計程車，都加入皇冠車隊派車平台，包括玉里、壽豐、吉安及新城北埔各一輛，其餘六輛在花蓮市提供服務。

他說，十輛車當中也有花蓮本地的計程車司機，皇冠並未收取派車平台的服務費，只收取二千萬元的乘客保險費，未來也很歡迎本地計程車業者加入。