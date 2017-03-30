〈北部〉林榮休憩區 轉型部落觀光
2017-03-30
〔記者花孟璟／花蓮報導〕六年前因台九線改道，導致縱管處十年前在設置的鳳林鎮林榮休憩區，停擺、荒廢長達六年時間！縱管處最近重新招租，經營「原鄉文化假期體驗站」，預計本週六揭幕，盼提供「縱谷深度旅遊、原住民部落文化體驗」的服務窗口。
縱管處九十四年在林榮里設立「林榮休憩區」，面積二．二公頃，包括佔地二百多坪的遊客中心、大型公廁、大小客車停車場等設施，縱管處委託由兆豐農場承租，之後兆豐又轉租給超商業者經營。
不過，隨著台九線鳳林鎮林榮、南平段於一○一年因新豐坪大橋通車，台九線整段截彎取直改道，使得原本山產店、餐廳、加油站林立的鳳林林榮社區沒落，該年年底超商也不堪虧損關門，使得遊憩區空間未能妥善利用。
縱管處長洪東濤說，與兆豐農場的合約在去年年底到期，合約期間兆豐都有按時交租金。也因此縱管處去年著手辦理公開招租，由「花蓮縣藝文創意發展協會」取得經營權，租期從今年一月一日開始，前三個月為籌備期，將於四月一日起以「原鄉假期文化體驗站」之姿開幕營運。
洪東濤說，該協會理事長麻海師是花蓮知名的音樂製作人、創作人，將擔任文化體驗站負責人，而新的遊憩區會改造成原住民文化平台，除打造「原民文化體驗教室」，也將結合周邊部落團體發展部落觀光，包括生態旅遊、獵人假期、部落漫遊等活動，希望讓體驗站成為花東縱谷壽豐、鳳林、萬榮鄉各部落吸引觀光客的窗口；體驗站將提供腳踏車租借、導覽解說、農特展品展售、原住民風味餐。
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