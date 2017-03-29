〈北部〉楊士芳紀念林園 變身創新育成中心
2017-03-29
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市舊城西路上的楊士芳紀念林園，原由鄂王社區發展協會管理，但社區因資源有限，園區年久失修，夜間甚至沒錢點路燈，以致人潮稀疏，市公所盼活化園區，去年編列預算，改採委外管理，建立創新育成中心，供青創業者進駐，輔導文創產業發展，預計四月中旬將有育成業者駐點。
鄂王社區缺錢維護 淪治安死角
楊士芳紀念林園於民國九十年落成，九十八年由當地鄂王社區發展協會接手，運用園區空間當作社區據點，辦理在地文史展覽，可惜造訪人潮不如預期，市公所編列兩百二十萬元預算，委託一家顧問公司經營，並設立創新育成中心，已進入招商籌備階段。
鄂王社區理事長林銘信說，社區從文化局手中接管園區後，努力把園區營造成在地文化窗口，不過，社區經費拮据，付不出電費，夜間漆黑一片，且傳出有行為偏差者聚集，淪為治安死角，成立創新育成中心是好事情，資源的投入可吸引人潮，促使年輕人成為鄂王社區的夥伴，一起為宜蘭市的舊城市區打拚。
宜蘭市民代表康思源表示，考量園區交通便利，具故事性，是成立創新育成中心合適據點，市民代表會去年通過預算，促請市公所設法活化園區。
宜蘭市公所委外活化 下月進駐
宜蘭市文化發展所長陳金奇表示，園區可供八家業者進駐，只要支付些許清潔管理費，創新育成中心提供辦公空間、培訓、展覽、講座，用聯合辦公室的概念，輔導青創業者創業。
宜蘭市長江聰淵說，宜蘭市設立創新育成中心的願景，希望以楊士芳紀念林園為基地，將周邊打造為青年文創園區，營造青年創業有利條件，活絡舊城觀光旅遊人潮，促進文化創意產業發展。
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