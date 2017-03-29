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〈北部〉竹東柯湖金山便橋封 居民自力修

2017-03-29

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣、市交界處、跨越柯子湖溪的柯湖金山便橋，因年久失修且無權責單位管理，新竹市政府以安全為由封橋，新竹縣竹東鎮柯湖里住戶認為造成生活不便，經協調後，決定自籌經費購料自力修橋。

柯湖里里長呂建宏說，銜接新竹縣竹東鎮柯湖里與新竹市金山里的柯湖金山便橋，橋面只有一．五公尺寬，僅供行人和機車、自行車通行，每天通行約數十人，去年有民眾發現橋面板有些破損，於是陳情希望官方維修，沒想到包括新竹縣、市政府和水利署第二河川局、竹東鎮公所等單位會勘後，發現這座橋沒有負責管理的權責單位，建議乾脆封橋，但地方反彈而沒有執行。

昨天上午柯湖里民發現，便橋在新竹市的那一端有包商吊來紐澤西水泥護欄要封橋，緊急聯繫呂建宏和新竹市議員羅文熾等到場協調。

當地居民說，尊重市府依法行政的立場，將自籌經費購料自力修橋，爭取這幾天就補好橋面板、修好護欄，確保便橋安全後再開放。

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  • 新竹縣、市交界的柯湖金山便橋，被新竹市政府封閉。（呂建宏提供）

    新竹縣、市交界的柯湖金山便橋，被新竹市政府封閉。（呂建宏提供）

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