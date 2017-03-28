〈北部〉3層樓綠建築完工 竹南老校照南國小入新厝

2017-03-28

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮照南國小已有七十五年歷史，南一棟校舍老舊，前年六月啟動重建工程，斥資六千八百多萬元，興建三層樓高綠建築，原預計去年七月完工，卻延遲至今年，昨天歡喜入新厝。苗栗縣長徐耀昌指出，該校也獲教育部一億三千多萬元補助，將重建西北棟老舊校舍。

照南國小原南一棟校舍多年受風吹雨淋，陸續出現樑柱龜裂、鋼筋外露、水泥掉落等不堪用窘境，危及師生上課安全，前年六月動土改建，昨天三層樓共十八間專科、班級教室落成啟用。

歷經將近兩年工程，照南國小昨天歡喜入厝，徐耀昌、副議長陳明朝、竹南鎮長康世明及多位民代等人，昨天一同為新校舍啟用剪綵，並共同栽種一棵終年常綠黑松，寓意百年樹人、校基永固。

照南國小校長邱廷岳說，全校有六十二班，學生數約一千六百人，雖南一棟新校舍重建啟用，但仍有數棟校舍亟待整建，因應增班教室不敷使用的需求。

徐耀昌表示，照南國小另已獲教育部核定一億三千多萬元經費，預計年底前拆除重建西北棟老舊校舍及北視聽教室，為學校注入一劑強心針，希望新校舍能為學子帶來優質學習環境。