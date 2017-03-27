〈北部〉用豆干做春天表情 姊妹檔摘冠亞軍
2017-03-27
參賽者最小5歲 最年長近8旬
〔記者李容萍／大溪報導〕豆干不僅是隨手可即開即食的零嘴，也是婆婆媽媽最常使用的家常料理，大溪豆干節系列活動昨天安排壓軸的「百人大廚神」，一百名參賽民眾發揮創意，運用大溪豆乾製品創作屬於春天的百種表情，包括用豆干絲、素雞、豆皮、豆乾等結合蔬果與可食用花卉金蓮花等，來自龜山區的姊妹檔卓毓雯、卓莉雯奪下冠、亞軍，各抱走一年份及三個月份的豆干獎品，成為大贏家。
一百名角逐「百人大廚神」的參賽者，男女老幼都有，年紀最小的只有五歲，年紀最大的是年近八旬的阿嬤，創作料理時間限五分鐘，參賽者發揮巧思，利用既有食材進行擺盤，作品評分標準，觀感四十％、創意五十％、時間控制十％，現場豆香四溢熱鬧非凡。
比賽揭曉，奪冠的卓毓雯，以一對可愛的女兒為發想，創作出可愛且獨具特色的「豆干人」，開心將一年份（三百六十五包）豆干帶回家；亞軍是她的妹妹卓莉雯，她用金蓮花與豆干製作出春天的「稻草人」，獲得三個月份的豆干；季軍是來自蘆竹區的李淑娟，創意來自豆干節主持人「蜆仔」的髮型，獎品是一個月份的豆干。
市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，大溪豆干具柔軟度、韌和獨特的豆清香味，煎、煮、炒、炸、燴、拌、烤都很適合，市府也感謝桃園市豆腐商業同業公會承辦豆干節活動，明年將擴大辦理，並邀請全國的豆腐公會前來參與，讓全國豆干節在大溪發光。
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