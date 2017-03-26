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〈北部〉克服徵收難關 宜13線拓寬動工

2017-03-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉宜十三線（同新路）約一公里的道路，昨天舉行拓寬工程開工典禮，要將路面寬度從六至七公尺拓寬至十二公尺，預計明年元旦前完工；員山鄉長江永和說，工程牽涉墓區遷移與土地徵收，歷經四年溝通，終於解決難題順利開工。

員山鄉宜十三線鄉道，由宜縣府管轄，為宜蘭市通往員山鄉枕山地區主要幹道，是前往私立慧燈中學、熱門景點望龍埤必經之路，原本道路狹窄，形成交通瓶頸，地方人士希望拓寬。

拓寬工程須徵收一百三十二筆私有土地，補償十八座墳墓搬遷費用，經費是一大負擔，宜縣府一○四年編列八千八百萬元預算，鄉公所自籌三百萬元墓區遷移費用，問題才迎刃而解。

江永和、宜蘭縣議員陳俊宇及黃浴沂等人出席典禮，江永和說，拓寬工程順利動工，各方皆大歡喜，祈求施工順利，完工後提供安全又舒適的交通動線。

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  • 宜蘭縣員山鄉宜13線（同新路）約1公里的道路，昨天舉行拓寬工程開工典禮，預計將道路從6至7公尺拓寬至12公尺。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣員山鄉宜13線（同新路）約1公里的道路，昨天舉行拓寬工程開工典禮，預計將道路從6至7公尺拓寬至12公尺。（記者林敬倫攝）

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