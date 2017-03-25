〈北部〉「找夥伴打群架」 科技部長讚企業

2017-03-25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕科技部長陳良基首度參訪企業廠區，昨天到新屋區的時碩工業股份有限公司參觀，他肯定時碩公司運用利基產品策略夥伴的方式，經營客戶「做專、做精」，這好比「找夥伴打群架」的最佳示範，可供國內傳統產業學習，也是未來科技發展的重要模式。

時碩工業成立於民國八十九年，今年二月登錄興櫃，是精密機加工金屬製品廠商，產品主要供應汽車、航太、工業等領域，最大量的產品是汽車安全氣囊的氣體發生器關鍵零組件，也成功跨足航太產業，成為製造波音飛機供應鏈的一環。

陳良基說，時碩工業是產業轉型升級的典範，也是台灣產業的驕傲，時碩積極推動的航太產品，精密製程中需要智能化的先進製造系統，也響應蔡英文總統推行十大創新產業中的「智慧機械」。

時碩工業股份有限公司董事長黃亞興分享說，在全球利基市場先找到定位後才開始布局，花許多時間鎖定龍頭客戶後，設法先成為客戶的螺絲釘，再躋身成為供應鏈的一環，以航太產業為例，他從一○一年開始布局，「陪大客戶玩了四年才開始量產」。

陳良基讚揚黃亞興「不做獨大」的想法，認為黃亞興以「群聚共主來對抗大霸主」的精神，充分做到他上任時強調的「摩爾定律思考」，期許時碩公司的產值愈做愈大。