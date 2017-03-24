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〈北部〉石門水庫人工增雨 零星難解渴

2017-03-24

〔記者周敏鴻／大溪報導〕北區水資源局昨天清晨五點多在石門水庫壩區燃放焰劑，同時申請國防部派出C-130H型運輸機兩架次到石門水庫上空進行空中人工增雨作業，但降雨狀況仍不理想，到昨天晚間六點前，石門水庫集水區的降雨量僅有二．六毫米。

水利署依據中央氣象局最新預報資訊，因有鋒面接近台灣的機會，可望帶來較豐沛水氣，在石門水庫進行地面人工增雨作業，也向國防部空軍單位提出空中增雨作業申請，由C-130H型運輸機兩架次，施作空中人工增雨作業。

但到昨天傍晚六點前，石門水庫集水區僅二．六毫米降雨，加上廿二日晚間也有○．三毫米，仍不理想，讓北區水資源局的人員非常失望。

目前石門水庫水位約二二八．六公尺，有效蓄水量約八千九百餘萬立方公尺，蓄水百分比約四十四．五％，北區水資源局副局長邱忠川說，推估未來一季的雨水正常偏少，民眾一定要節約用水，共同抗旱。

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  • 石門水庫集水區昨天降雨不多。（記者周敏鴻攝）

    石門水庫集水區昨天降雨不多。（記者周敏鴻攝）

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