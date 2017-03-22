〈北部〉農地友善耕作 每年每公頃補助3萬

2017-03-22

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕農委會今年首度開辦友善農業環境補貼，轉型期間每年每公頃可獲三萬元補助，通過友善或有機驗證，再給予同樣金額的三年獎勵期，盼推廣友善耕作，預計今年十月受理申請。

農委會農糧署東區分署昨到宜蘭辦事處舉辦今年工作說明會，說明重大農業補助措施，包含農業設施輔導、擴大推動有機農業及友善耕作。

農糧署東區分署表示，新開辦的有機及友善農業環境補貼，補貼對象包含農產品生產及驗證管理法驗證通過的有機農糧產品（含轉型期）農地、農委會公告的友善耕作推廣團體實際耕作經營農地。

東區分署強調，友善耕作前提是不使用化學農藥與化學肥料，鼓勵各種友善耕作農法的機關學校，申請成為友善耕作推廣團體，各自管理成員投入，成為友善耕作一員。

東區分署指出，有機轉型期驗證農地，將獲生態獎勵給付每年每公頃三萬元，另有收益減損補貼，水稻和蔬菜每年每公頃三萬元，其他作物每年每公頃五萬元。

「大面積栽種有機，減少鄰田污染的疑慮！」東區分署表示，許多從事有機栽植農民擔心自己農田，遭到附近其他農田的農藥污染，鼓勵農民成立「有機集團栽培區」，十公頃以上的有機栽植面積，經驗證通過便有獎勵。

東區分署長陳啓榮說，有機質肥料補助今年更優，從每公頃四噸補助六千元，增加到每頃六公噸補助一萬兩千元，農業設施補助也一併調高。