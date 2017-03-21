〈北部〉花蓮火金姑報到 專家帶訪螢光森林

2017-03-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕春夏交替之際，加上受到暖冬影響，花蓮螢火蟲提早半個月現蹤，位於壽豐鄉鯉魚潭旁的池南國家森林遊樂區及光復鄉大農大富平地森林園區二地，夜間已有閃爍著螢光綠光芒的「火金姑」穿梭在林間；花蓮林區管理處表示，今年螢火蟲數量比往年多，將舉辦為期一個月的賞螢季，邀約民眾一起走訪「螢光森林！」

池南國家森林遊樂區 如地上銀河

每到三月中旬，就是螢火蟲開始出現的季節，也是民眾賞螢的大好時機，花蓮林管處今年整合十三個官方及民間單位，擴大舉辦賞螢活動，邀請親子一起走進生態資源最豐富的池然自然教育中心與大農大富森林園區，跟著解說員深入探訪夜光家族。

位在鯉魚潭旁的池南國家森林遊樂區，因擁有無汙染環境及充足溼度，近年逐漸孕育出豐富的螢火蟲資源，目前最常見的「黑翅晦螢」，一到夜間就會在一大片漆黑的山林中，陸續點綴出綠色光芒，一眼望去宛如是地上銀河般閃耀。

另外，占地一千二百五十公頃的大農大富平地森林園區，除比台北市大安森林公園大約五十倍，更因園區無光害、低天際線，九十一年起陸續植栽千百萬株樹苗，讓花東縱谷搖身成為價值不斐的「綠金森林」。

大農大富 林中成千上萬夢幻光點

花蓮林管處長吳坤銘說，經多年造林，大農大富於一百年正式開園，因低密度的開發堅持，讓區內生態資源日漸豐富，白天不僅可見到台灣特有亞種的珍稀鳥種「環頸雉」，每到三、四月時，夜間更會螢光熠熠，樹林中到處都是成千上萬的夢幻光點。

吳坤銘強調，為讓民眾認識這群「夜光家族」，大農大富及池南二地，即日起將接續辦理多場賞螢活動，由專業解說員帶領遊客深入賞螢秘境，一起向會在夜晚發光的小精靈們打招呼。

花蓮林管處表示，今年螢火蟲數量更勝往年，十八日首場活動共吸引近四百位民眾參加，爭相目睹「螢光風采」，未來還有多場活動，歡迎民眾把握機會，賞螢資訊可至官網查詢，或電洽03-8700870、8641594。