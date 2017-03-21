〈北部〉湖口鄉私娼寮 半年內剷平

2017-03-21

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣警方查緝湖口鄉榮光路私娼寮反被打，引發各界關切，新竹地檢署主任檢察官陳玉華昨天會同縣府聯合稽查；私娼寮平房原已在十年前拆除，死灰復燃後，現竟變本加厲隔成七十七間房。

消保官羅鈞盛表示，縣府將分三階段鐵腕掃蕩，預計最慢在半年內剷平私娼寮。縣警局八日晚上執行掃黃勤務，反遭皮條客圍毆，縣長邱鏡淳十分重視此案，經縣務會議及治安會報決議，將分三階段掃蕩，短程由警察局執行一個月封街取締，目前已無營業跡象；中期將請水電單位配合斷水斷電；最後等湖口鄉公所查報確切的違建地點及範圍後，將全面拆除。

竹北警分局表示，經查目前勝利路有十八間、榮光路五十九間，近三年來查獲妨害風化卅八件一百三十八人，分析從事色情媒介工作者，大多來自外縣市年輕人或是逃逸外勞。