〈北部〉礁溪厝尾頂手作坊 關懷老人新據點
2017-03-21
兩姊妹教銀髮族染布、盆栽
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣林美雲和林秀錦兩姊妹，在礁溪鄉打造「厝尾頂手作坊」，成為社區長者關懷新據點，以染布、盆栽教學讓銀髮族走出家門，曾獲宜蘭縣政府文化局「有夢、宜蘭挺你」社區築夢計畫，今年這項計畫將展開徵選，盼號召更多人加入社區營造夢想計畫。
台灣邁向高齡化社會，老人關懷愈來愈受重視，林美雲、林秀錦將父母留下的老屋頂樓空間，改建成社區長者的關懷據點，取名「厝尾頂手作坊」，透過染布創作，吸引許多社區年長者參與活動。
手作坊不僅關懷長者也作公益，成員將創作義賣，所得捐給仁愛之家慈善機構，兩姊妹也在厝尾頂進行小盆栽教學，引領社區志工帶著盆栽走進銀髮族的家庭，經由盆栽指導提供長者陪伴和關懷。
宜蘭縣政府文化局為鼓勵對社區營造工作有夢想者加入，一○四年推出「有夢、宜蘭挺你」社區築夢計畫，有十一隊報名，其中「厝尾頂手作坊」等五隊共獲得四十五萬元補助，去年十三隊報名，共六隊獲得總數四十五萬元補助經費。
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