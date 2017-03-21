| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉礁溪厝尾頂手作坊 關懷老人新據點

2017-03-21

兩姊妹教銀髮族染布、盆栽

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣林美雲和林秀錦兩姊妹，在礁溪鄉打造「厝尾頂手作坊」，成為社區長者關懷新據點，以染布、盆栽教學讓銀髮族走出家門，曾獲宜蘭縣政府文化局「有夢、宜蘭挺你」社區築夢計畫，今年這項計畫將展開徵選，盼號召更多人加入社區營造夢想計畫。

台灣邁向高齡化社會，老人關懷愈來愈受重視，林美雲、林秀錦將父母留下的老屋頂樓空間，改建成社區長者的關懷據點，取名「厝尾頂手作坊」，透過染布創作，吸引許多社區年長者參與活動。

手作坊不僅關懷長者也作公益，成員將創作義賣，所得捐給仁愛之家慈善機構，兩姊妹也在厝尾頂進行小盆栽教學，引領社區志工帶著盆栽走進銀髮族的家庭，經由盆栽指導提供長者陪伴和關懷。

宜蘭縣政府文化局為鼓勵對社區營造工作有夢想者加入，一○四年推出「有夢、宜蘭挺你」社區築夢計畫，有十一隊報名，其中「厝尾頂手作坊」等五隊共獲得四十五萬元補助，去年十三隊報名，共六隊獲得總數四十五萬元補助經費。

廣告
  • 厝尾頂手作坊成為社區長者的關懷新據點，以染布、盆栽教學，讓銀髮族走出家門。 （記者簡惠茹攝）

    厝尾頂手作坊成為社區長者的關懷新據點，以染布、盆栽教學，讓銀髮族走出家門。 （記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園市府推APP 手機變行動市民卡

桃園市「市民卡」已發行七十六萬多張，市府與一卡通、悠遊卡公司及四家電信業者合作，再發行一萬五千張「行動市民卡」，透過手機APP直接申辦、下載…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：〈北部〉礁溪厝尾頂手作坊 關懷老人新據點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.