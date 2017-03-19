〈台北都會〉看好新北人口增 北市3捷運線規劃中

2017-03-19

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市正在規劃捷運民生汐止線、社子輕軌以及北市東區南北向的捷運等三條路線，但交通局透露，市長柯文哲開會時曾不斷提醒，規劃中的捷運興建完成後，未來人口一旦減少，運量恐會下降，造成虧損。加上日前曾在交通會報公開直言，新北淡海輕軌會「虧到不省人事」，表明蓋捷運是迷思。不過捷運局對此表示，北市人口雖然已進入穩定期，但新北有多處地區正進行開發，未來新北人口仍會持續增加，並搭乘大眾運輸工具至台北上班，不擔心運量會下降。

捷運民生汐止線 一期環評通過

捷運局表示，規劃中的捷運民生汐止線，為中運量系統，分為兩期工程，全線採「一次核定、分段施工」。民汐線的第一期工程，即從內湖行經汐止，已通過環評；第二期工程，行經民生西路、東路與東湖支線，尚未核定，中央要求環評須全線核定後再審綜規報告，因此今年一月，民汐線的第二期工程委外辦理環評作業進行公開招標，待決標後約十五個月將完成環評，並送中央審議。

社子輕軌 分東西向與南北向

配合社子島、北投士林科技園區的開發，北市府規劃社子輕軌。捷運局主秘王偉表示，社子輕軌的路權概念類似公車專用道，意指輕軌的行駛路線是獨立，不與其他車輛共用道路，僅有行經十字路口時，才會與其他車輛共用。社子輕軌東西向預計行經福國路與忠誠路；南北向則從關渡平原，行經承德路，右轉百齡路並跨越基隆河，連接重慶北路，最後抵達捷運大橋頭站。

由於社子輕軌的主機廠位在社子島內，礙於社子島開發計畫歷經多任市長仍無法解決，直到去年二月，才確定朝「生態社子島」方案進行。王偉對此表示，社子島開發計畫，環評尚在審議。待審議完成後，還需配合區域發展與機廠用地問題，重新檢討社子輕軌計畫，「因此興建時程仍不確定。」

紓解內科交通 東區擬建南北向捷運

王偉表示，目前北市東區並無捷運直接抵達內科，許多民眾開車通勤至內科，造成交通壅塞，北市府規劃在北市東區興建南北向捷運，路線預計從捷運劍南路站行經信義計畫區連接到文山區；該路線為中運量系統，研究案已公開招標，三月廿九日截止投標並進行評選，待決標後，預計最快一年後完成報告，並送中央審議。