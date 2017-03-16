〈台北都會〉防止落軌》捷運月台門 明年7月到齊
雙北117站 仍有23站未裝設
〔記者陳紜甄／台北報導〕台北捷運台電大樓站十四日晚間發生視障乘客落軌意外，造成列車緊急停駛五分鐘。北捷乘客落軌意外頻傳，民進黨市議員何志偉昨天批評，北捷目前仍有廿三站月台門還在建置，要求市府今年全數完工。北捷公司則回應，預計明年七月底前，雙北共一一七個營運車站，可全數完成月台門設置。
跌落軌道乘客是視障街頭藝人廖翊婷，去年曾演出紀錄片《夢想中繼站》，前晚近六點，她帶著導盲犬在台電大樓站往松山方向候車，因不明原因落軌，導盲犬則留在月台上。列車緊急煞車後仍有兩節車廂駛過，所幸廖翊婷躲在月台下的待避空間，躲過一劫。她頭部紅腫，無明顯外傷，送醫後無大礙。
花17億元 加裝已耗時12年
何志偉說，捷運月台門自九十五年起建置，編列預算十七億八百多萬元，在五十七站沒有月台門的站點新建，但北捷至今加裝月台門已花了十二年，完成卅四個捷運站點，尚未完工仍有廿三站；光去年下半年，在昆陽、景美、萬隆、奇岩、新北投等站都發生落軌意外，他要求市府提早於今年完工。
北捷公司解釋，新建月台門只能在夜間營運結束後施工，每天僅有三小時時間。而月台門施工前三個月就要先拆掉防闖系統，月台再進行銑孔，一個車站兩側月台約有一千至兩千個孔，就要耗費一到兩個月。
另外，月台門屬客製化，玻璃生產複雜，也要等候一段時間。月台門設置完成了，還要配置號誌通訊、電源、控制等設備纜線，系統測試完成後才可啟用。北捷說，建置一站月台門，最快四至五個月，最慢一年。
目前捷運共有一一七個營運車站，已九十四站設置月台門，建置率八十％，還有廿三個站尚在建置，預計明年七月底前，完成所有捷運站月台門建置。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台北市食品安全委員會委員任期三月廿六日即將屆滿，市府昨天公布第二屆委員名單，首屆委員義美食品總經理高志明、林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海留任，考量食安事件的風險評估，民進黨立委吳焜裕也將加入。昨第二屆委…
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry sets up integrity office to collect big data
- 低價搶標 疏浚 砂石兩邊賺
- BB槍射獼猴 違野保法送辦
- WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 禽流感疫苗／4年銷毀逾6千萬劑 農委會︰不買了
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電
- 不可分戶移轉 地租無優惠關鍵
- 晶鑽行賄弊案 北市官員也涉貪
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 喝花酒護航搶標 河川局政風主任敗壞政風
- 自由廣場》〈青年論政〉中國職業學生登台 三大傷害
- 邱太三：依大法官解釋 草擬保防法
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 浪琴新一代征服者系列 精確計時再升級
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
- 掏空幸福人壽127億 鄧文聰因病3.5億交保
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 馬洩密案》國民黨團批政治鬥爭 柯：馬才搞鬥爭
- 胡智為挨轟 中繼2局可圈可點
標題：〈台北都會〉防止落軌》捷運月台門 明年7月到齊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email