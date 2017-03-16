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〈台北都會〉防止落軌》捷運月台門 明年7月到齊

2017-03-16

雙北117站 仍有23站未裝設

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北捷運台電大樓站十四日晚間發生視障乘客落軌意外，造成列車緊急停駛五分鐘。北捷乘客落軌意外頻傳，民進黨市議員何志偉昨天批評，北捷目前仍有廿三站月台門還在建置，要求市府今年全數完工。北捷公司則回應，預計明年七月底前，雙北共一一七個營運車站，可全數完成月台門設置。

跌落軌道乘客是視障街頭藝人廖翊婷，去年曾演出紀錄片《夢想中繼站》，前晚近六點，她帶著導盲犬在台電大樓站往松山方向候車，因不明原因落軌，導盲犬則留在月台上。列車緊急煞車後仍有兩節車廂駛過，所幸廖翊婷躲在月台下的待避空間，躲過一劫。她頭部紅腫，無明顯外傷，送醫後無大礙。

花17億元 加裝已耗時12年

何志偉說，捷運月台門自九十五年起建置，編列預算十七億八百多萬元，在五十七站沒有月台門的站點新建，但北捷至今加裝月台門已花了十二年，完成卅四個捷運站點，尚未完工仍有廿三站；光去年下半年，在昆陽、景美、萬隆、奇岩、新北投等站都發生落軌意外，他要求市府提早於今年完工。

北捷公司解釋，新建月台門只能在夜間營運結束後施工，每天僅有三小時時間。而月台門施工前三個月就要先拆掉防闖系統，月台再進行銑孔，一個車站兩側月台約有一千至兩千個孔，就要耗費一到兩個月。

另外，月台門屬客製化，玻璃生產複雜，也要等候一段時間。月台門設置完成了，還要配置號誌通訊、電源、控制等設備纜線，系統測試完成後才可啟用。北捷說，建置一站月台門，最快四至五個月，最慢一年。

目前捷運共有一一七個營運車站，已九十四站設置月台門，建置率八十％，還有廿三個站尚在建置，預計明年七月底前，完成所有捷運站月台門建置。

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  • 台北捷運雙北117個營運車站中，還有昆陽站（見圖）等23站沒有裝設月台門，乘客落軌意外頻傳，明年7月底前將全數完成設置。（記者陳紜甄攝） （記者陳紜甄攝）

    台北捷運雙北117個營運車站中，還有昆陽站（見圖）等23站沒有裝設月台門，乘客落軌意外頻傳，明年7月底前將全數完成設置。（記者陳紜甄攝） （記者陳紜甄攝）

  • 台北捷運公司說，新建月台門只能在夜間營運結束後施工，加上其他種種因素，完成一站建置最快也要耗時4至5個月。（記者陳紜甄攝）

    台北捷運公司說，新建月台門只能在夜間營運結束後施工，加上其他種種因素，完成一站建置最快也要耗時4至5個月。（記者陳紜甄攝）

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