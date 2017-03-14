〈南部〉屏科大商圈工讀薪苦 勞檢8成5違法
2017-03-14
學生踢爆血汗打工 很薪酸
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學鄰近商圈店家，遭學生爆料未依勞基法基本時薪給付工讀學生，屏東縣勞工處近日聯合勞動部南區職安中心人員進行勞檢，稽查二十間商家中僅有三家符合規定，勞工處將對違法雇主開出兩萬元罰單。
查20家僅3家合格 將開罰
今年基本薪資調整為每小時一百三十三元，學生紛紛在臉書社團「靠北屏科大2.0」爆料打工的「薪」苦，甚至發起連署抵制、檢舉，縣府勞檢人員上週針對學區商圈進行檢查，但在稽查過程卻有店家「暫停營業」，也有部分店家無法提供完整薪資袋、出勤表。
據了解，勞檢人員取回二十間店家的工作人員出勤表、薪資表進行彙整，僅有三家符合規定，另外職安中心人員在檢查八家店家中，目前確認有一家不符合勞基法，其餘店家則資料不完整，人員將針對暫停歇業、資料未全等店家持續稽查。
最低時薪80元 違反勞基法
勞檢彙整的資料顯示，屏科大鄰近商圈的最低給薪為每小時八十元，多數店家平均給薪落在九十元至一百元間，有八成五的店家違反勞基法給薪。
店家：不景氣 若依法恐關門
部分雇主也向勞檢人員喊冤，為了迎合學生族群消費，店家多以薄利多銷的方式營運，「符合勞基法規定的最低薪資恐讓店家沒辦法負擔」，且原物料成本上漲、打工工作內容門檻低、學生流動率大等，都是給薪低於勞基法的原因。
勞工處：將於3個月內複查
勞工處長林德輝表示，屏科大商圈店家多屬於微型創業店家，員工數在五人以下，以餐飲業為主，除依法裁處違規店家兩萬元罰鍰，也將於三個月內複查，勞工處也會持續針對學生族群打工的熱點進行勞檢，確保勞工權益。
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