〈北部〉逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤

2017-03-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園市的遠東油脂工廠，使用逾期的無水奶油、乳瑪琳，重新製成乳瑪琳、酥油、白油等十九項產品，流入市面數量高達八六三噸，桃園市衛生局昨天到各大賣場、便利超商、早餐店、烘焙店等九十個據點稽查，總計兩天來已回收二四五公斤的問題產品。

桃園市衛生局長蔡紫君表示，二四五公斤是桃園市的回收量，其他縣市也執行同步下架回收，只要商品保存期限是今年三月八日至九月卅日，都是有問題的商品。

她指出，遠東油脂工廠生產的乳瑪琳，市佔率很大，非常多的早餐店、烘焙業都使用該公司產品，由於遠東油脂下游經銷商週六、日未營業，週一上班日後將擴大清查。

十九項問題商品中，乳瑪琳就有一七○公克、四四○公克、二．六公斤裝的三種產品，其他還有頂好乳瑪琳、金龍瑪雅琳（奶素）、頂好瑪雅琳、一品瑪雅琳、一品酥油（葷）、一品酥油（奶素）、一品酥油（鐵桶）、一品特酥油（普通、鐵桶兩種產品）、酥油、酥片、高級白油、高級雪白油、香友酥油、雪白奶油、香友酥油。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，過期食品容易被微生物污染，含油脂的食品過期，容易出現油耗味，切勿再吃，否則會增加急性腸胃炎風險，出現噁心、嘔吐、肚子痛、拉肚子等症狀。