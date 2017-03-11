〈台北都會〉新北特產闢商機 與日商簽署備忘錄

2017-03-11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府農業局媒合新北市農會、新北市產業觀光促進發展協會，於日本九州辦理農特產展示會，昨並與日本永旺（AEON）九州株式會社簽訂合作備忘錄，永旺將設置新北特產館、通路快速上架，市府也將協助永旺九州在新北投資設點及契作高麗菜。

新北市副市長葉惠青表示，日本民眾每年到台灣觀光有一百九十萬人次，其中六成會造訪新北，這次與新北市農會及新北市產業觀光促進發展協會訪日展示優質產品，不僅是通路合作，也希望邀請永旺到新北市投資及設立據點。

永旺九州總社長柴田祐司說，永旺九州在全九州有七十六家大型購物中心及各式直營店、超市，年營業額約五千億日圓，未來與新北的合作可擴大到北海道，乃至於全日本，也期待像高麗菜契作、投資產業合作，雙方往來更密切。

經發局指出，永旺集團是日本第一、世界第十大零售業者，年營業額達八兆日圓，在日本各地都有契作的農場，是各國積極爭取合作的通路。