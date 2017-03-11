〈台北都會〉新北特產闢商機 與日商簽署備忘錄
2017-03-11
〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府農業局媒合新北市農會、新北市產業觀光促進發展協會，於日本九州辦理農特產展示會，昨並與日本永旺（AEON）九州株式會社簽訂合作備忘錄，永旺將設置新北特產館、通路快速上架，市府也將協助永旺九州在新北投資設點及契作高麗菜。
新北市副市長葉惠青表示，日本民眾每年到台灣觀光有一百九十萬人次，其中六成會造訪新北，這次與新北市農會及新北市產業觀光促進發展協會訪日展示優質產品，不僅是通路合作，也希望邀請永旺到新北市投資及設立據點。
永旺九州總社長柴田祐司說，永旺九州在全九州有七十六家大型購物中心及各式直營店、超市，年營業額約五千億日圓，未來與新北的合作可擴大到北海道，乃至於全日本，也期待像高麗菜契作、投資產業合作，雙方往來更密切。
經發局指出，永旺集團是日本第一、世界第十大零售業者，年營業額達八兆日圓，在日本各地都有契作的農場，是各國積極爭取合作的通路。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
金門軍民植樹 岸防戰車當見證
迎接植樹節，各地紛紛舉辦植樹、送樹苗活動。金門縣植樹活動昨在歐厝雷區復育林地登場，超過一千五百名軍民，在此次活動才曝光的岸防戰車見證下（見上…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 高雄320起 一階限水
- 不住了！大批中客退訂南韓樂天飯店
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 樂陞股東會將延期5週
- 北市府補助教保員薪資 上演勞資爭議
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 【食光走廊】在雲上開花
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539開出1注！
- 印度航空34名空服員遭禁飛 原因是過重
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 經典賽》墨首拚義 賈拉多先發
- 錦榮撇戀BY2姊 會和Jolin約吃飯
- 蝶戀花事件 交部：將擬高齡遊覽車退場機制
- 麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 《2017秋冬男裝週》7
- 近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 縱容中國紡織鞋類入黑市 英恐被歐盟罰657億
- 自由廣場》中藥人才養成不能開倒車
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 《2017秋冬男裝週》16
- 痛甩邱偲琹巴掌 黑道爸直呼下不了手
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 《謠言終結站》飲酒會不會臉紅 與肝臟好壞無關
- 金門殺警案 纏訟17年無罪確定
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 《2017秋冬男裝週》9
- 受災將滿6週年 日本311災民遭霸凌情況更加惡化
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 50美元關卡失守 油價重挫「完美風暴」醞釀中
- 和泰產險成立 市場將大洗牌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉新北特產闢商機 與日商簽署備忘錄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分