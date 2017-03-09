〈台北都會〉台北》9月起 小一、小二增程式教學課

2017-03-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕手機、平板等載具已融入教學，台北市教育局說，九月起，國小一、二年級新增程式教學課，訓練邏輯思維與程式設計，小三至小六每週一節電腦維持不變，這也是全國首度實行；至於國一至國三多增一節電腦課，一○七學年度上路。

教育局科長陳素慧說，現行國小電腦課從三年級開始、每週一節，國中一年級有一節，國二、三則沒有，配合一○七年課綱，教育部拿掉小三至小六的電腦課，但北市教育局認為學生使用科技的能力很重要，將平板教學納入北市課綱。

教育局因此在二月公告，小三至小六維持每週一堂電腦課，並延伸至小一、小二。陳素慧說，一○六學年度新學期開始，小一下、小二上下學期，每學期四節課，老師會在生活或數學課教導程式邏輯或網路訊息等內容，利用圖卡等「不插電」方式上課。

國一至國三 明年增一節電腦課

至於國一至國三每週增加一節的電腦課，從「自然與生活科技領域」課分立出來，成為「科技與資訊領域」課，內容包括程式設計、繪圖軟體或App等。

陳素慧說，師資與教室空間勢必要增加，正在規劃籌備，也會舉辦教師在職培訓、研習。課程調整配合一○七年課綱，增加的經費會由教育部補助。