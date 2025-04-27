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    首頁　>　社會

    板橋知名脫逃畫室女教師遭前夫槍殺 畫室緊急公告學生錯愕

    板橋一間知名畫室傳出教師遭轟身亡，警方在一樓拉起封鎖線，檢警下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷攝）

    板橋一間知名畫室傳出教師遭轟身亡，警方在一樓拉起封鎖線，檢警下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷攝）

    2025/04/27 14:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋知名脫逃畫室傳出畫畫老師遭前夫轟頭槍擊身亡，畫室緊急公告，陳姓教師遭受意外身亡，家長、學生得知都相當惋惜，留言「陳老師一路好走…」，畫室負責任公告，學生權益不受影響，將安排師資補課；據了解，因陳老師頭部遭槍擊，當場身亡，家屬中午到案發處招魂，今天下午2時將相驗離清死因。

    據了解，事發處位於畫室樓上，陳嫌前妻陳女與友人合夥開設，陳嫌資助前妻籌設畫室，教導成人、學童複合、創意畫作，頗具知名度。

    但畫室今天突然公告，「首先感謝各位支持脫逃畫室的好朋友們…很遺憾的有一項重大事情要跟大家說，脫逃畫室常駐的陳O老師，現因意外離開了，無法授課，請今天不要白跑一趟，也不要白跑一趟也請見諒，如若你有常態課尚未體驗完課程，或以報名尚未體驗完同學，由我向您們協商後續退費事宜…一切討論請聯絡小小編，再次感謝各位…」。

    畫室公告後，學生、家長相當錯愕，留言「怎麼那麼突然」，「陳老師一路好走」，不少假日要上課的學生被載來上課，驚覺畫室教師遭遇噩耗，也相當錯愕，詢問畫室後先行離去。

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