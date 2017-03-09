〈台北都會〉辛亥路憲兵營區 不蓋公宅了

2017-03-09

〔記者何世昌、鍾泓良／台北報導〕為了解決文山區易淹水問題，台北市政府原本計畫在辛亥路憲兵營區停車場興建滯洪池，同時興建七百戶公宅，但遭當地居民反對，市議員也批市府沒溝通就「強渡關山」。如今市府順應民意撤銷公宅規劃，預計變更為公園用地，都委會今天早上將審核。

民進黨市議員簡舒培說，辛亥路是文山區唯一聯外道路，若興建七百戶公宅，恐導致交通打結，所以居民反彈。所幸歷經幾個月討論，市府從善如流，確定不蓋公宅，都發局擬將該區變更為公園用地，符合當地居民期待，也不會因為過量人口移入，導致交通壅塞。

對此，都市規劃科長葉家源解釋，考量地方反彈聲浪大，市府決定不建公宅，順應民意在滯洪池上方闢建公園綠地，這也不會影響下方蓄洪效果。本案今天送都委會討論。

辛亥國中預定地 無設校需求

至於憲兵營附近的辛亥國中預定地，也因少子化而無設校需求，會配合文山區地方通盤檢討重新規劃，葉家源說，「未來會做什麼使用，將視當地需求再決定。」