〈北部〉穀界紅寶石 花蓮打造紅藜示範區
經四個月培植 正逢採收期
〔記者王峻祺／花蓮報導〕擁有穀類界紅寶石之稱的「紅藜」，近年逐漸受到市場青睞，花蓮縣秀林鄉公所蒐羅原鄉珍貴特色種原，復植原生種台灣紅藜，在景美村加灣段設立三百坪「紅藜示範區」，歷經四個月培植，昨日正逢採收期，吸引近百名農友觀摩學習，未來還有意成立自有品牌，全面發展成部落經濟作物。
紅藜為原住民傳統作物，因種植及採收過程繁瑣，後來多以「白米」取代原有主食，如今因紅藜富含極高營養價值，在屏東、台東及花蓮等地，已有農戶進行小面積栽種。
秀林鄉公所近年轉型轄內原有農產作物，另闢示範區栽培台灣藜，特地邀請到台東縣金峰鄉公所紅藜專區達人周思源，指導作物栽種、採收及相關處理作業，盼在花蓮原鄉也能建立優良的台灣藜耕作制度，增加農民收益、提升農村產值。
鄉長李春風說，景美加灣段於去年十月成立紅藜示範區，面積約達三百坪，主要作為種植台灣藜使用，栽種方式落實農田生態保育，盼能生產出健康又安全的農產品，現階段有意栽培鄉內農戶推廣種植，成為地方新興產業。
百農友觀摩 將創自有品牌
李春風強調，透過實地田間管理示範，能夠教導農民台灣藜的栽培概念，提高作物品質及產量，未來將再成立一支輔導團隊，吸引農村青年加入生產行列，並打造自有品牌，作為地方特產，發展成部落特色經濟作物。
花蓮區農業改良場也同步成立「原住民農業研究室」，盤點出宜花兩縣三十三個具有農產業發展潛力部落，依部落個別化需求，進行「行動教室」等客製化講習，期望穩定部落一級產業發展。
花蓮農改場表示，紅藜是非常值得開發及推廣的健康作物，也將計畫輔導農友進行有機認證，目前花蓮整體栽種面積雖不大，但若持續推廣，相當有機會成為在地特色雜糧作物，進而增加原住民整體農產收益。
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