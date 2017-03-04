〈北部〉水銀路燈「落日」 桃園2.1萬盞換LED燈

2017-03-04

年省3千3百餘萬元電費

〔記者周敏鴻／大溪報導〕桃園市府配合經濟部能源局推動「水銀路燈落日計畫」，逐步汰換全市尚未除役的兩萬一千三百餘盞高污染的水銀路燈，改為ＬＥＤ省電路燈，其中約五成納入智慧照明系統，降低路燈維護管理的人力成本、縮短維修時間。

桃園市共有近十六萬盞路燈，目前尚未除役的傳統水銀路燈，還有大園、觀音、新屋、八德、大溪、復興等六區共兩萬一千三百六十六盞，市府斥資二億二千餘萬元將水銀路燈更換為ＬＥＤ路燈，同步建置智慧照明系統。

市長鄭文燦昨在大溪區大溪橋主持「水銀路燈落日計畫智控燈具點燈儀式」，他說，其中一萬一千九百一十八盞ＬＥＤ路燈已納入智慧照明系統，具有「遠端監控」、「維運管理」等功能。

「遠端監控」是指ＬＥＤ路燈可以自動掌握路燈設備，即時取得路燈亮度、能耗資訊，可避免被偷電；「維運管理」能主動回報異常路燈狀態、位置，讓主管單位即時派工，縮短修復時間並降低維修成本；還有「燈光控制」功能，ＬＥＤ路燈可自動依據不同時段、環境、使用者需求等設定亮度，精準掌握電力使用。

鄭文燦說，水銀路燈更換為ＬＥＤ路燈，可節電七成八、每年約省下三千三百餘萬元的電費，ＬＥＤ的亮度更亮，還能減少碳排放量與耗能，納入智慧照明系統後，桃園市的路燈管理更智慧、更環保，未來也可結合空氣污染與交通監控等，讓ＬＥＤ路燈成為第一線感應器，讓桃園成為真正的智慧城市。

12萬盞高壓鈉燈也要換

雖然桃園市內的水銀路燈將全數汰換，但市府養工處統計，還有十二萬餘盞的高壓鈉燈也要持續汰換為較省電的ＬＥＤ路燈，讓各區的ＬＥＤ路燈都具有「遠端監控」、「維運管理」、「燈光控制」等智慧功能。