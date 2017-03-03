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〈中部〉仙氣盡失 「神仙」斷頭「瀑布」斷水

2017-03-03

久旱不雨 水源管線維護不易

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮知名景點神仙瀑布，近來乾旱導致水源枯竭，瀑布區成了乾涸峭壁，更扯的是就連在神仙洞內的觀音神像，也疑遭惡意破壞，除香爐基座毀損，神像也慘遭斷頭，洞內凌亂不堪，整個園區沒了水源變成一片荒蕪，神仙美名如今卻仙氣盡失。

集集神仙瀑布係為人工瀑布，過去在雨季豐水期就會有自然的水流形成瀑布，然而冬天枯水期水量不足，瀑布常因此枯竭，而公所為讓瀑布終年有穩定水源，便從集集大山拉管接水五公里，確保瀑布景觀不因乾旱受到影響。

惟瀑布水源管線近年頻傳遭人破壞或惡意接管分水，導致水流變得不穩定，加上管路長達五公里維護不易，巡水、抓漏也成了公所一大難題，近來更因久旱不雨導致瀑布水源「斷頭」，整個園區變得乾巴巴。

明牌不靈？ 疑遭信徒下毒手

而令人錯愕的是，神仙瀑布過去因為山壁內有一處凹洞，在瀑布的襯托下更顯仙氣，為此公所還請來一尊觀音，讓神仙瀑布成為名實相符的景點，但近來卻被發現觀音神像斷頭，僅剩軀體盤坐原地，就連香爐基座也損毀，整個園區不僅瀑布斷水、神仙也落難，神仙瀑布不再神氣。

公所將請走神像 設水情資訊

對此，公所表示，過去常有人在此求明牌，神像不排除是未能如信徒所願才會慘遭毒手，但詳細原因與發生時間還要進一步了解，近期將委由宮廟的老師協助將神像請走，並研議整理園區，盼讓環境更完善美觀。

此外，瀑布區常因旱季就沒水，未來考慮尋求更穩定的水源接管，或是以馬達循環抽水讓水量維持恆定，並在集集火車站、瀑布入口處設置「沒水、少水、正常」的即時水情資訊，方便遊客提早得知瀑布水量，以免白跑掃興，若水源問題可以解套，民眾就能欣賞到美麗的神仙瀑布。

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  • 集集神仙瀑布在夏季豐水期水量穩定，搭配園區的綠意與水池造景，景緻宜人。（資料照，記者劉濱銓攝）

    集集神仙瀑布在夏季豐水期水量穩定，搭配園區的綠意與水池造景，景緻宜人。（資料照，記者劉濱銓攝）

  • 神仙瀑布在山壁神仙洞內的觀音遭到破壞，不僅神像斷頭，設施也毀損。 （記者劉濱銓攝）

    神仙瀑布在山壁神仙洞內的觀音遭到破壞，不僅神像斷頭，設施也毀損。 （記者劉濱銓攝）

  • 神仙瀑布因冬季乾旱水流枯竭，不僅峭壁乾巴巴，就連水池也乾涸龜裂。（記者劉濱銓攝）

    神仙瀑布因冬季乾旱水流枯竭，不僅峭壁乾巴巴，就連水池也乾涸龜裂。（記者劉濱銓攝）

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