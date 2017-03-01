〈台北都會〉打通瓶頸道路 新北擇12處優先
消防局列管689條狹巷道
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市老舊社區多，道路狹窄，若遇緊急災害搶救不易，消防局列管六百八十九條狹小巷道，亟待改善；工務局一○二年起推動瓶頸道路打通專案，今年篩選十二處可行性較高路段執行打通計畫，因多數位於私有地，需取得地主同意，公部門無強制力，難度非常高。
優先路段 私有地待突破
新建工程處企劃科長魏竹威指出，六八九條狹小巷道中，符合都市計畫道路用地共六十二條，排除現況為市場、民宅等，篩選十二處路段排定打通優先順序，涉及路障或佔用者排除障礙，由於大部分是私人土地有地上物，拆除難度高，將以公告現值加四成和地主協議價購需用土地。
預計打通的十二處路段可分為路障、公有土地有地上物、私人土地三種樣態，路障包括汐止區民族二街九十七巷、新店區永安街卅四巷與五十六巷；涉及公有土地包括新莊區四維路二一二巷、新店區博愛街十三巷；私有地包括泰山區福泰街六十二巷、新莊區公園路二○二巷與永寧街間巷道、泰山區明志路一段四八三巷、四五八巷與四九二巷、中和區秀朗路三段七十八巷四弄、永和區永安街。
預估打通經費須3.2億
魏竹威說明，土地徵收條例修法後，將原本「公告土地現值加成補償」改採「市價補償」，市府財源有限，若全市未開闢道路都以市價徵收，對財政是沉重負擔，透過瓶頸打通專案，改善局部路段即可達到效果，估計上述路段全數打通須花費三．二億元。
市議會民進黨團總召林秀惠表示，若瓶頸處佔用道路、妨礙救災動線，即便地主不同意，也要設法排除，建議市府先和地主商量，若協調不成，必要時用公權力強制介入，以積極行政手段解決困境。
針對狹小巷道救災，消防局災害搶救科股長柯昭寬表示，轄區消防分隊將到現場會勘，了解地形現況，掌握水源及車輛部署位置，若高空作業車無法進入，則採用掛梯、鐵梯或日本關東梯等設備搶救。未來是否全面劃設紅線遏止違規停車？柯昭寬說，劃設紅線須由交通局專業評估，凝聚居民共識，即使救災點停滿車輛，消防員仍能以技術克服阻礙。
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