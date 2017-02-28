〈台北都會〉國中畢業生在地就學率 新北達7成
到台北念高中職情況漸改變
〔記者翁聿煌／新北報導〕台北縣升格新北市後，增加教育投資，以往學生一心想到台北市念高中職的情況逐漸改善。教育局統計，新北市國中畢業生在地就學率，已從一○一學年度的五成，提升至一○五學年度的七成，符合在地就學的精神；教育局中教科長何茂田說，社區高中七十級分以上學生人數逐年增加，促使越來越多家長認同在地就學。
新北市各高中畢業生考上國立大學人數，從一○一學年度的二○二五人，增加至一○五學年度的二五○六人；國中畢業生留在新北市就讀高中職的人數，從六五三七人增加至九五二○人；今年大學學測數理難度高，全國滿級分人數減少，但新北市七十級分以上學生維持在五十二人，跟往年差不多。
高中職旗艦計畫 5年奏功
何茂田認為，新北市五年前推動「高中職旗艦計畫」，以五年十八億元經費挹注各高中職發揮功效，如市立丹鳳高中，今年學測成績六十級分以上人數較去年倍數成長。
丹鳳高中學生許斯閔家境清寒、刻苦自學，不僅學測成績七十級分，還榮獲全市學科能力競賽生物組第一名；六十九級分的盧宥霖，獲學科能力競賽化學組第二名、國際化學奧林匹亞競賽一等獎，已取得台大化學系入學資格。
今年北大高中畢業生首次參加學測，學生達頂標六十二級分的比例為廿一％，前標五十五級分達五十六％，均標四十四級分高達九十％。
新北市中小學家長協會理事長羅祖欽表示，就讀社區高中能考上好大學，通常家長會就近選校，不會大老遠跑到台北市念書。
教育局長林奕華說，長期以來，新北市國中生都以台北市明星高中為理想志願，但新北市高中職已證明能培養出一流的升學成績，「卻不需要每天多花一、二個鐘頭通學」，值得家長參考。
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