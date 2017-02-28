〈北部〉學生製作家譜 分享家族故事
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕今日就是二二八和平紀念日，宜蘭縣史館與宜蘭縣領袖發展協會於連假期間一同在縣史館合辦「二○一七家譜文學營」，邀請縣內高中生與大學生參與，透過連續三天的營隊，聽取大學教授與中央研究院研究員講述如何賞析及書寫家譜文學、製作家譜並探索家族史，分享家族故事，並透過小組戲劇活動來演繹。
「二○一七家譜文學營」已邁入第六年，今年營期從二十五日開始，一連三天到昨日結束，邀請中央研究院台史所研究員許雪姬、國立政治大學台灣史研究所教授戴寶村及東華大學華文文學系副教授黃宗潔等人到場授課，分別講述家族歷史的研究方法、如何寫家族文學及賞析家譜文學等課程，讓學員建構家譜，說出自己的家族故事。
戴寶村指出，宜蘭能辦出在地化，且把歷史往下扎根的營隊非常難得，每年都會來為營隊講課，今年主要是來教學員如何透過蒐集資料，來書寫家族史，讓個人的歷史，能跟宜蘭史甚至是台灣史結合，每個人的歷史就是國家的歷史，「你的故事就是我們的歷史」。
宜蘭縣史館長廖英杰表示，對於族譜的重視與教育，本來就縣史館該做的工作，看見宜蘭縣領袖發展協會幾年前透過有趣的營隊，教授嚴肅的課程，剛好是縣史館缺乏且需要的，所以開始提供歷史資料等資源予以協助，一同辦理營隊。
朝陽科技大學社會工作系大四學生林佑珊說，她是第一屆營隊的學員，那時只有高二，剛好也是校刊社的幹部，因緣際會下參與營隊，意外地開啟他對家族歷史的興趣，透過外省外公中國家人離別，來台從軍的故事，了解早期台灣的生活與文化。
蘭陽女中高二學生呂怡捷說，今年是透過學長的介紹參加營隊，本身是噶瑪蘭族，透過課程探索家族的源頭，找回自己的根，並更加了解噶瑪蘭這個民族。
看更多！請加入自由時報粉絲團
土地公生日 館方提供壽桃慶祝昨天農曆二月二日是土地公的生日，位於桃園區三民路的「土地公文化館」熱鬧開館，有「鍾馗跳五鬼」與掌中戲「土地公公傳…
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- 投捕合力破咒 平鎮木棒賽奪首冠
- 今收假氣溫微升 週四起變乾冷
- 《謠言終結站》孕媽肚尖懷男肚圓懷女？ 醫師：沒任何科學根據
- 小辭典》5G 萬物皆聯網就靠它
- 蘇州驚現山寨版倫敦塔橋
- 〈紐約性愛檔案〉第一次約會 男女攻防戰
- 威力彩頭獎連4摃
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
- 泰國老虎廟涉動物虐待遭停業 竟改名捲土重來
- 黑嘉嘉跨界主播 圍棋表演賽告捷
- MWC機王較勁 Sony全球首推4K HDR手機
- 青峰發聲慰粉絲 打臉假帳號
- 阿嬤墜落 消防車變凶車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228 Incident book launch disrupted by violent protest
- 冷面殺手自學 變身直播達人
- 走踏228路徑 民團促政府釐清真相
- 最常違規… 以為虧損未申報
- 基隆爆民眾拉蔣像
- 15球解決紅襪3人 胡智為拿中繼點
- 焦點評論》裁併又復編 決策反覆傷士氣
- 女童還兒玩具 狼父拉進房性侵
- 氣溫再回升 北部涼爽南部溫暖
- 唯美巴塞爾 預覽浪漫女錶
- 布局5G 中華電攜手諾基亞
- 達比修飆154Km 明天看殷仔
- 白宮：楊潔篪到訪 短暫會川普
- 邵雨薇不怕有洋蔥 傲秀天生好刀工
- 《奧斯卡》艾瑪史東擊退老將封后 凱西熬出頭稱帝
- 房地合一獵漏 860件罰補6千萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
- 仿冒＋竊密 美年損18兆 中國是首惡
- 自由談》司法屎獸們蠢蠢欲動
- 〈愛情隨堂考〉害羞情人攻略守則
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 掰了姚元浩！王心凌分手後首度透露心境...
- 228歷史傷痛 音樂彌平鴻溝
- 吃定中風婦 復健師盜領近百萬存款
標題：〈北部〉學生製作家譜 分享家族故事
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email