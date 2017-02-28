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〈北部〉全台首座 土地公文化館開館

2017-02-28

土地公生日 館方提供壽桃慶祝

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天農曆二月二日是土地公的生日，位於桃園區三民路的「土地公文化館」熱鬧開館，有「鍾馗跳五鬼」與掌中戲「土地公公傳奇」等節目，館方也提供五百份金箔貼紙和壽桃慶祝，信眾擲出聖筊就能領取，吸引民眾共襄盛舉；市長鄭文燦出席表示，這是全台第一座以土地公為主題的文化館，要發展為桃園特色展館。

試營運期 參觀人數突破7萬人次

鄭文燦指出，升格前，感謝桃園市長蘇家明大力推動土地公文化節、土地公文化館，升格後由市府文化局接續策劃、桃園市文化基金會負責營運，在過去三個月的試營運期，參觀人數已突破七萬人次，平均一天約有八百人次參觀，今年上半年預約參觀的團體超過五十團，到五月都幾乎滿檔，顯示土地公文化館深具觀光的潛力。

他表示，土地公文化館有四項功能，包括土地公文化常設展、傳統民俗展、文創基地供藝術家駐村，以及開放性的展覽館，土地公文化含括台灣過去、現代以及中國和東南亞等，有多元豐富的面貌。

4項功能 提供多元豐富面貌

土地公文化館策展人姚孟吟指出，土地公文化館是一座智慧綠能建築，並融入電子科技及寓教於樂的場所，輔以青年文創的藝術家駐村，為桃園開創不一樣的「常民文化、藝術創新」道路。

姚孟吟表示，今年有四大特展計畫，分別為「傳藝大逗陣」、「桃園文學地景」、「大河之市」、「藝桃趣文創」等系列。「傳藝大逗陣」除了已展出的面譜藝術展，即日起在一樓的「廟會彩藝」與四樓的「神氣神器」也隨之開展。「廟會彩藝」展示如「漢工體」、「茄苳入石柳」等傳統木雕所製造的生活器具，四樓的「神氣神器」呈現「小人國的廟會嘉年華」，展出廟會模型、精緻神將等，頗有看頭。

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  • 桃園土地公文化館昨天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

    桃園土地公文化館昨天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

  • 桃園土地公文化館昨天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

    桃園土地公文化館昨天開幕，現場相當熱鬧。（記者陳昀攝）

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