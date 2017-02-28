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〈中部〉（台中）「228迷走」 裝置藝術邀你來探索

2017-02-28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接二二八紀念日到來，台中市市民廣場出現「二二八迷走空間」，以官方與民間的二二八歷史記載穿插在宛如迷宮的裝置藝術中，盼讓穿梭其間的民眾自行思考，建構屬於自己的真相。

台中市府將二二八紀念日到四○七言論自由日的期間訂為人權文化季，更舉辦系列文化活動，盼透過活動將人權與民主議題帶出多元討論空間，系列活動由廿七日在市民廣場設計的戶外裝置藝術「二二八迷走空間」揭幕起跑。

「二二八迷走空間」以仿如走迷宮的廊道設計，行走廊道過程可以看到以血色編年、歷史迷走、抵抗與穿越、留聲對話、掠影浮生等五大主題，穿插官方與非官方的二二八歷史文本或影像記載，也有象徵受難者的立體裝置藝術等，讓民眾在迷走過程中，又如走進時間廊道去了解解讀當時歷史，展期即日起至三月十九日。

在迷走空間出路前，是寬廣的三角形空間，漂浮著白色氣球，更設計讓參觀者索取白色氣球「出一口氣」，讓民眾藉吹氣球的過程，把情緒吹進氣球內，再將「出一口氣」後的氣球留在現場，盼讓民眾心平氣和的步出迷走空間。

立委張廖萬堅體驗迷走空間時指出，每逢二二八紀念日，要求真相的聲浪未曾間斷，他肯定透過文化形式表達，讓大家沉澱，盼大眾先省思從這段歷史獲得的人權價值，歷史真相總有澄清的一日。

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  • 二二八紀念日前夕，台中設「迷走空間」讓民眾走迷宮探尋二二八真相。（記者蘇孟娟攝）

    二二八紀念日前夕，台中設「迷走空間」讓民眾走迷宮探尋二二八真相。（記者蘇孟娟攝）

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