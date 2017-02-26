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〈南部〉全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場

2017-02-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣原住民第十五族的拉阿魯哇族，昨起兩天舉辦全台唯一以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，以昭告祖靈、祈求族群平安。

高雄市原民會主委谷縱．喀勒芳安說，拉阿魯哇族以往被歸類為鄒族，二○一四年六月，政府承認為台灣原住民族第十五族，目前人數約五百人，由排剪、美壠、塔蠟、雁爾等四個社組成，又稱「四社群」，主要聚居在高雄市桃源區高中里、桃源里、那瑪夏區瑪雅里，是原住民中的少數民族。

「聖貝祭」昨分別在兩個不同祭儀場舉行，其中一場位於高中里美蘭部落，前往祭儀場途中，經過桃源區重要地標︱全國最長車行吊橋「索阿紀吊橋」，是假日觀光出遊的好選擇。

想參加「聖貝祭」的民眾，可開車沿台二十線往甲仙方向，走訪桃源區高中里美蘭部落及桃源里四社部落，感受自然美景及原民文化魅力。詳情可洽「拉阿魯哇文教協會」07-6881574。

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  • 拉阿魯哇族「聖貝祭」。（記者葛祐豪翻攝）

    拉阿魯哇族「聖貝祭」。（記者葛祐豪翻攝）

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全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場

台灣原住民第十五族的拉阿魯哇族，昨起兩天舉辦全台唯一以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，以昭告祖靈、祈求族群平安。高雄市原民會主委谷縱．喀勒芳安說…

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