| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉寒假作業未交 小六男童被罰擦地板

2017-02-26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名小六男童因為沒交寒假作業，被班導師罰擦教室地板二千格，男童表姊得知後，認為懲罰傷人自尊。

校方︰溝通不良 發生誤會

對此，校方表示，曾給補交作業的機會，學生仍未交，才會採行勞動處罰；但可能是溝通不良，雙方發生誤會，未來也將檢討作業設計方式。

男童表姊不滿說，寒假作業有一項要學生在家煮一道菜，用相機拍下每個步驟，洗出照片再剪貼到作業簿；但因家裡沒有相機和手機，希望改用圖文方式表達，沒想到未獲班導師同意。上週表弟被罰跪擦教室二千格地板，覺得很委屈。

校長表示，寒假作業有多項生活化設計，包括寫一封信給主要照顧者、學習煮一道菜等；如一項未交，罰擦地板五百格（一格為三十公分正方），屬於勞動管教。

校長說，這名男童因為四項作業未交，開學後，班導師給一週時間補交，但男童並未說明家裡無照相設備，到上週仍未交，因此共被罰擦地板二千格，但只是利用下課十分鐘時間，和另三名同學象徵性地在同間教室執行完成，並沒有真的擦二千格。

校長說，男童是學校優先關懷對象，校方提供課輔、晚餐和夜讀輔導，並培訓他發展體育專長，男童曾獲得全縣國小跳遠第一名。班導師教學認真，屢獲獎項，對男童付出很大心力照顧。 校方會加強親師生的溝通，並檢討作業設計的內容，避免類似情事再發生。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
萬能科大》「一心二用」茶器 勇奪德國iF設計獎

商設系老師 聯手出擊中壢區萬能科技大學商業設計系老師張樹楦、曾靚驍，以創新陶壺使用的概念設計「一心二用」茶器，榮獲被譽為「設計界奧斯卡獎」的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：〈北部〉寒假作業未交 小六男童被罰擦地板


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.