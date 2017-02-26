〈北部〉寒假作業未交 小六男童被罰擦地板
2017-02-26
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名小六男童因為沒交寒假作業，被班導師罰擦教室地板二千格，男童表姊得知後，認為懲罰傷人自尊。
校方︰溝通不良 發生誤會
對此，校方表示，曾給補交作業的機會，學生仍未交，才會採行勞動處罰；但可能是溝通不良，雙方發生誤會，未來也將檢討作業設計方式。
男童表姊不滿說，寒假作業有一項要學生在家煮一道菜，用相機拍下每個步驟，洗出照片再剪貼到作業簿；但因家裡沒有相機和手機，希望改用圖文方式表達，沒想到未獲班導師同意。上週表弟被罰跪擦教室二千格地板，覺得很委屈。
校長表示，寒假作業有多項生活化設計，包括寫一封信給主要照顧者、學習煮一道菜等；如一項未交，罰擦地板五百格（一格為三十公分正方），屬於勞動管教。
校長說，這名男童因為四項作業未交，開學後，班導師給一週時間補交，但男童並未說明家裡無照相設備，到上週仍未交，因此共被罰擦地板二千格，但只是利用下課十分鐘時間，和另三名同學象徵性地在同間教室執行完成，並沒有真的擦二千格。
校長說，男童是學校優先關懷對象，校方提供課輔、晚餐和夜讀輔導，並培訓他發展體育專長，男童曾獲得全縣國小跳遠第一名。班導師教學認真，屢獲獎項，對男童付出很大心力照顧。 校方會加強親師生的溝通，並檢討作業設計的內容，避免類似情事再發生。
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