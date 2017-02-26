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〈中部〉被問選雲縣長 林文瑞笑而避答

2017-02-26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林農田水利會長林文瑞昨天娶媳婦，席開六百桌，全場冠蓋雲集，針對外界及友人勸進參選下屆雲林縣長，林文瑞開懷笑說，「這是為兒子辦喜事，不談政治。」

娶媳宴 席開600桌

包括前副總統吳敦義、前立法院長王金平、新北市朱立倫、前嘉義市長黃敏惠及國民黨三十餘位中常委都到場祝福，全場冠蓋雲集。雲林縣長李進勇也到場致意，和前雲林縣長張榮味被安排在主桌，分坐在吳敦義和王金平兩側，難得同桌但未見互動，李進勇向雙方主婚人致意後即先行離開。

被坊間認為是下屆雲林縣長國民黨候選人熱門人選之一的林文瑞，昨為長子林孟彥辦婚宴，整場婚禮經過精心設計，請來名演奏家胡笙樂團，還安排由新郎兄弟姊妹輩組成的廿一對伴郎伴娘走秀，展現林文瑞龐大家族與實力。

吳敦義親切和全場賓客寒暄問好、合照，笑容可掬，還特別強調海內外所有的貴賓都被林文瑞請到虎尾來。針對網上流傳他收看「狂新聞」的背影照，吳敦義也笑稱，那是年輕人愛看，他沒有時間常看，但可提供另類觀點；「狂新聞」版主直封吳是「海豚將軍」意外在網路虛擬世界掀起國民黨黨主席之爭，見證網路無所不在的力量。

王金平致詞時為雙方親家及新人祝賀，也語帶玄機地說，林文瑞的前途不可限量，可望更上層樓，呼籲大家支持，贏得全場掌聲。

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  • 前副總統吳敦義（右一）昨天受邀出席雲林農田水利會長林文瑞娶媳婦喜宴，為雙方親家祝賀並祝福新人。（記者廖淑玲攝）

    前副總統吳敦義（右一）昨天受邀出席雲林農田水利會長林文瑞娶媳婦喜宴，為雙方親家祝賀並祝福新人。（記者廖淑玲攝）

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