〈南部〉議會秘書長 農業局副局長郭伊彬出任

2017-02-25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會秘書長陳榮枝將於本月底退休，新任秘書長傳出將由市府農業局副局長郭伊彬出任，議長賴美惠昨天證實。她表示，目前市議會已發文向市府商調。

議長證實 已向市府商調

台南市議會秘書長陳榮枝本月申請退休，昨天傳出議長賴美惠屬意由市府農業局副局長郭伊彬出任，並已發文向市府商調。郭伊彬昨天十分低調，不願證實，不過，議長賴美惠昨天下午證實這項人事安排。

郭伊彬曾任職於省農林廳，自九十二年即擔任原南縣農業局局長、處長，縣市合併後擔任南市府農業局代理局長，現職則是農業局副局長。他於九十八年曾獲行政院農委會全國十大優秀農業人員。

市議會秘書長為十三至十四職等，郭伊彬現職為十一職等，到任後升為十二職等，依規定即可以十二職等「權理」十三至十四職等的秘書長一職。