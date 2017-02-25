| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉議會秘書長 農業局副局長郭伊彬出任

2017-02-25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會秘書長陳榮枝將於本月底退休，新任秘書長傳出將由市府農業局副局長郭伊彬出任，議長賴美惠昨天證實。她表示，目前市議會已發文向市府商調。

議長證實 已向市府商調

台南市議會秘書長陳榮枝本月申請退休，昨天傳出議長賴美惠屬意由市府農業局副局長郭伊彬出任，並已發文向市府商調。郭伊彬昨天十分低調，不願證實，不過，議長賴美惠昨天下午證實這項人事安排。

郭伊彬曾任職於省農林廳，自九十二年即擔任原南縣農業局局長、處長，縣市合併後擔任南市府農業局代理局長，現職則是農業局副局長。他於九十八年曾獲行政院農委會全國十大優秀農業人員。

市議會秘書長為十三至十四職等，郭伊彬現職為十一職等，到任後升為十二職等，依規定即可以十二職等「權理」十三至十四職等的秘書長一職。

廣告
  • 農業局副局長郭伊彬將出任市議會秘書長。（記者蔡文居攝）

    農業局副局長郭伊彬將出任市議會秘書長。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
4公頃花田 今來學甲賞「蜀葵」

可長到一丈 俗稱「一丈紅」唸戀學甲蜀葵花文化節今天在學甲光華里登場，有七座可愛的裝置藝術散布在花田周邊，且是用回收物如寶特瓶、輪胎、稻草、魚…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：〈南部〉議會秘書長 農業局副局長郭伊彬出任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.