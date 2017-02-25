〈南部〉台江大道西段完工 3.12全線通車
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市台江大道二等七號西段道路將於三月十二日舉行通車典禮，總長近十四公里的台江大道也將全線開放通車！
安南區重要東西向幹道
總經費高達六十三．三億元的台江大道為安南區重要的東西向幹道，未來，民眾開車可從聖母廟後方的曾文溪畔往東，一路可通到鹽水溪岸。全線串聯了台十七線、台十九線、國道八接國道一等主要南北向幹道，提供沿線地區通往南科、國道便捷道路系統。
工務局表示，橫貫安南區曾文溪堤岸至鹽水溪堤岸的台江大道最後一哩路—西段安明路至青草崙堤岸，本月初已經完工。該路段預計三月十二日舉行通車典禮。
全線通車之後，完整建構台南市東西向外環道路，除了改善地區的交通外，也助益於台南市整體交通網絡發展。
串聯南北向 全長14公里
工務局表示，安南區台江大道（二等七號）全長約十三．八公里，分為台江大道東段、中段及西段。其中，台江大道中段於民國九十六年底最早完工，連接台十七線及台十七甲線接至國道八號，全長約五．九公里。之後市府再向中央爭取闢建東、西兩段道路，經費達廿三．三億元，加上先前完工的中段道路，全線工程總經費高達六十三．三億元。
工務局表示，為了使台江大道進一步向西跨越曾文溪，連結台六十一線西濱快速道路，市府已向中央爭取興建曾文溪大橋，已於去年九月經行政院核定該工程可行性評估並同意推動，預定於計畫核定後六年可完工。
另外，台江大道未來將繼續往東連結國道一號，目前已獲營建署生活圈道路補助開闢台南都會區北外環道路，屆時台江大道至鹽水溪連結北外環道路，即可連結國道一號和南科連絡道及高鐵橋下道路，建構起台南都會生活圈道路網。
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