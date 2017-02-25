〈台北都會〉柯P酸淡海輕軌 侯友宜駁「不是像大巨蛋放著擺爛」
〔記者何玉華、張凱翔／綜合報導〕台北市長柯文哲的淡海輕軌會「虧到不省人事」的說法，引起新北眾怒，新北市長朱立倫、副市長侯友宜接連在臉書回駁，侯批「飽漢不知餓漢饑」，地方人士也同批柯「亂說話、不厚道」。
昨天台北市長柯文哲主持北市交通會報，指台灣在二○三○年後人口達到頂峰，除了台北市人口不會下滑、還有機會發展公共運輸外，其他地方包括林口世大運選手村要蓋公宅、淡水輕軌周圍一堆空屋還要蓋，「蓋那麼多幹嘛，真的是神經病」，未來若人口更少，不僅房子沒人住，淡海線會「虧到不省人事」。主張先開公車，等運量夠要改再改。
由於淡海輕軌是朱立倫重要政策「三環三線」之一，朱立倫罕見的在最短時間內透過個人臉書反駁；朱說，政府推動捷運建設，不能只計算賺錢與否，也必須考量改善市民的生活、城市的發展；去年台北市人口淨移出近兩萬人，就是因為交通便利，大多移到新北、桃園。
侯友宜不客氣的反問「難道其他城市的民眾就沒資格享受捷運的好處？」批柯「先增加幹線公車」的說法是「飽漢不知餓漢饑」，因為相對於台北市的道路路幅，新北市並沒有太多可增闢的公車路線。
侯友宜說，淡海輕軌是從根本解決當地的交通問題，「不是像大巨蛋那樣放著擺爛」，並說「唱衰別人，並不會拉抬自己」，並舉新北市配合台北市辦理世大運，早就完成境內要使用的六個場館，「這是我們新北市的格局」。
議員不滿 柯藉機修理朱立倫
淡水選出的無黨籍議員蔡錦賢指淡水人口已達十七萬，加上學生超過廿萬，淡海輕軌穩賺的；國民黨議員蔡葉偉則說，柯文哲不熟淡水基礎資料，隨意批評非他轄管的縣市「有失厚道」；民進黨市議員鄭宇恩說，淡海輕軌「干他（柯文哲）什麼事？」懷疑雙北是否又有嫌隙，柯藉機找機會修理朱。
新北市捷運局副局長李政安表示，淡海輕軌在民國一○二年核定綜合規劃報告，第一期路網預計一○七年完工，至一一○年每天運量預估四．四萬人，目標在一三○年達到每天七．六萬人，以近幾年淡海地區平均每年增加三千五百人的成長量，顯見未來人口具備成長潛力。
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