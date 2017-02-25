〈北部〉楊梅新農街做排水溝 六月解淹水
2017-02-25
〔記者周敏鴻／楊梅報導〕桃園市長鄭文燦昨天上午到楊梅區中山親水公園，主持「新農街一七六巷到自強街口施作排水溝及新農橋至環東路口道路加封案」改善工程動土典禮，他說，工程可於六月底完工，當地的排水與交通都能獲得改善。
市府編列七百九十五萬餘元預算，施作新農街的改善工程，範圍為老坑溪新農橋起至環東路口的八百五十公尺道路，以及新農街一七六巷到自強街口三百七十五公尺的排水溝。
楊梅區長姚敦明說，新農街位於楊梅都市計畫範圍內，周遭住戶眾多，但因地勢關係，自強街口、新農街附近常常淹水，長年的雨水侵蝕也造成路面損壞。
改善工程預計六月底完工，屆時可改善當地的排水與交通問題，鄭文燦強調，新的「楊梅行政園區」預計今年可完成地上物協商與工程設計，明年動工，公有第一、第二或大成市場也將擇一改建為新式市場，地方關切的楊梅體育園區，也將於今年完成土地徵收及工程設計，市府會積極建設楊梅成為「好生活、好工作」的地方。
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