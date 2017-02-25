| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉楊梅新農街做排水溝 六月解淹水

2017-02-25

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕桃園市長鄭文燦昨天上午到楊梅區中山親水公園，主持「新農街一七六巷到自強街口施作排水溝及新農橋至環東路口道路加封案」改善工程動土典禮，他說，工程可於六月底完工，當地的排水與交通都能獲得改善。

市府編列七百九十五萬餘元預算，施作新農街的改善工程，範圍為老坑溪新農橋起至環東路口的八百五十公尺道路，以及新農街一七六巷到自強街口三百七十五公尺的排水溝。

楊梅區長姚敦明說，新農街位於楊梅都市計畫範圍內，周遭住戶眾多，但因地勢關係，自強街口、新農街附近常常淹水，長年的雨水侵蝕也造成路面損壞。

改善工程預計六月底完工，屆時可改善當地的排水與交通問題，鄭文燦強調，新的「楊梅行政園區」預計今年可完成地上物協商與工程設計，明年動工，公有第一、第二或大成市場也將擇一改建為新式市場，地方關切的楊梅體育園區，也將於今年完成土地徵收及工程設計，市府會積極建設楊梅成為「好生活、好工作」的地方。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園》拉拉山輕旅行 免當趕路「操」人

一、二日遊體驗原鄉 蝶戀花武陵賞櫻團不幸發生三十三死重大車禍，交通部觀光局為此整頓「太操」的一日遊行程，北高出發的武陵農場、阿里山、清境農場…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：〈北部〉楊梅新農街做排水溝 六月解淹水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.