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〈中部〉南瑤宮參香 松山慈祐宮6千信眾參與

2017-02-25

〔記者湯世名／彰化報導〕由台北市松山慈祐宮超過六千名信眾組成的龐大參香團，昨天分乘一八○輛大型遊覽車與小型車，浩浩蕩蕩南下到彰化市南瑤宮參香，彰化市長邱建富率執事人員與陣頭前往迎接，六千信眾沿中山路步行前往南瑤宮參香，聲勢極為浩大！

座落在台北市饒河街和八德路口的松山慈祐宮，和彰化市南瑤宮同樣都是歷史悠久的媽祖廟，慈祐宮建廟於清乾隆十八年（西元一七五三年），南瑤宮則是創建於清乾隆三年（西元一七三八年），兩座媽祖廟相互往來頻繁，已有至少逾半世紀以上的宗教情誼關係。

由一八○輛大小車輛組成的松山慈祐宮參香團車隊，昨天在該宮董事長陳玉峰率領下抵達彰化市，由於參香的車輛太多了，幾個停車場都塞爆，而旭光西路申請路權將整條路全都封閉，遊覽車還停了三排。

邱建富表示，松山慈祐宮的參香團規模稱得上是全台數一數二，每年到南瑤宮參香的成員所搭乘的遊覽車，動輒上百輛，今年的參香團成員更多達逾六千人，人數之多再創新高！

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  • 台北市松山慈祐宮逾6000名信眾昨到彰化市南瑤宮參加，聲勢浩大。（記者湯世名攝）

    台北市松山慈祐宮逾6000名信眾昨到彰化市南瑤宮參加，聲勢浩大。（記者湯世名攝）

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