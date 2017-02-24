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〈南部〉盤龍峽谷生態遭破壞 「星月」否認鋪沙

2017-02-24

〔記者蘇福男／田寮報導〕田寮大崗山秘境盤龍峽谷步道遭人鋪沙破壞生態，星月娛樂公司兩個月前曾租借場地拍片，負責場地事宜的李姓人員昨表示，拍片期間步道確有鋪沙包，但拍完後立即全數收回、恢復原貌，否認在步道鋪沙影響生態。

盤龍峽谷位於大崗山後山半山腰，因位置隱密、珊瑚礁岩壁鬼斧神工，兩側狹窄而高聳的岩壁，形成「一線天」景觀，成為山友口耳相傳的秘境，近來也吸引劇組前往取景拍片。

星月娛樂公司去年十二月底，曾向地主嘉新水泥子公司嘉新資產管理開發公司租借場地，拍攝電影《西遊記3女兒國》，盤龍峽谷步道傳出遭鋪沙破壞生態，讓相關人員頗為訝異！

表示拍完後即恢復原貌

李姓人員受訪表示，因盤龍峽谷珊瑚礁岩地形崎嶇難行，為拍片需要，確實有在步道鋪沙包，但他強調，電影拍完後即全數收回、恢復原貌，絕對沒有鋪沙影響生態。

他說，在勘景、拍片期間，發現有民眾騎機車、越野自行車強行通過峽谷步道，前往探秘的登山遊客也不少，但劇組離開時，竹林步道並未被拓寬，岩壁上也尚未被施作水泥板路標。

嘉新水泥岡山廠昨透過本報獨家報導，獲悉盤龍峽谷生態遭破壞一事，相關人員表示，需由嘉新資產管理開發公司對外發言，但至截稿前，公司並未有任何回應說法。

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