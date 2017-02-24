〈南部〉盤龍峽谷生態遭破壞 「星月」否認鋪沙
2017-02-24
〔記者蘇福男／田寮報導〕田寮大崗山秘境盤龍峽谷步道遭人鋪沙破壞生態，星月娛樂公司兩個月前曾租借場地拍片，負責場地事宜的李姓人員昨表示，拍片期間步道確有鋪沙包，但拍完後立即全數收回、恢復原貌，否認在步道鋪沙影響生態。
盤龍峽谷位於大崗山後山半山腰，因位置隱密、珊瑚礁岩壁鬼斧神工，兩側狹窄而高聳的岩壁，形成「一線天」景觀，成為山友口耳相傳的秘境，近來也吸引劇組前往取景拍片。
星月娛樂公司去年十二月底，曾向地主嘉新水泥子公司嘉新資產管理開發公司租借場地，拍攝電影《西遊記3女兒國》，盤龍峽谷步道傳出遭鋪沙破壞生態，讓相關人員頗為訝異！
表示拍完後即恢復原貌
李姓人員受訪表示，因盤龍峽谷珊瑚礁岩地形崎嶇難行，為拍片需要，確實有在步道鋪沙包，但他強調，電影拍完後即全數收回、恢復原貌，絕對沒有鋪沙影響生態。
他說，在勘景、拍片期間，發現有民眾騎機車、越野自行車強行通過峽谷步道，前往探秘的登山遊客也不少，但劇組離開時，竹林步道並未被拓寬，岩壁上也尚未被施作水泥板路標。
嘉新水泥岡山廠昨透過本報獨家報導，獲悉盤龍峽谷生態遭破壞一事，相關人員表示，需由嘉新資產管理開發公司對外發言，但至截稿前，公司並未有任何回應說法。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
文化遺址全區完整保留 飛雁新村都更喊卡
後續合約問題待協商卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，市府採取開放決策公民審議，匯集各方意見，經南市都市計畫委員會決議文化遺…
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal land policy proposal
- 通報=保護自己 恆春旅宿業樂配合
- 柯家洋柯震東 在家不聊李毓芬
- 錶王的故事6
- 菲中密約 中國不動黃岩島
- 美財長努勤︰強勢美元 長期是好事
- 【苦水啤酒海】沒有娘家可回的年初二
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 University sets up group to collect opinions on statues
- 2/23 威力彩頭獎連3摃
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- 海巡破8級浪 查扣1200萬元私菸
- 錶王的故事4
- 台幣升值3.4分 創近21月新高
- 倫敦警界最高職務 近2世紀來首見女性擔任
- 新一日遊 團費恐漲3到5成
- 本田LPGA泰國高球賽》妮妮73桿 首輪並列第44
- 2017日內瓦錶展專輯23：方圓錶盤時間藝術2
- 德仁生日 愛子公主暴瘦亮相
- 老將漸凋零 3星恐告別
- 台積電領先英特爾 5奈米2019年試產
- 大學考招新制 申請最多採4科
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 2017日內瓦錶展專輯25：方圓錶盤時間藝術4
- 67歲婦詐76歲嬤 2人都是受害者
- 薛化元：還有機關拒開放228檔案
- 網購筆電 女大生被騙整年生活費
- 彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
- 港警自比遭迫害猶太人 以色列領事館：言論不當
- 2017日內瓦錶展專輯20：時間篇章如詩如畫3
- 中華電信 全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路
- 頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢
- 聯邦銀白金卡買機票 可享海外全程旅平險
- 光良淚訴 過世愛犬入夢告別
- 《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣
- 去年出版新書機構 跌破5000家
- 禽流感羽絨暴漲 光隆賺飽庫存
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉盤龍峽谷生態遭破壞 「星月」否認鋪沙
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分