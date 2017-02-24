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〈台北都會〉18隻泰迪熊現身瑞芳 民眾搶拍

2017-02-24

展期至五月十四日止

〔記者林欣漢／新北報導〕瑞芳熊出沒！

瑞芳區公所推廣觀光旅遊，與台灣泰迪熊協會合作「樂活熊城市嘉年華」，昨天將十八隻泰迪熊安置在瑞芳火車站前廣場、瑞芳區民廣場，展期至五月十四日止，小朋友看到泰迪熊，驚呼連連，儘管天公不作美，仍冒雨搶拍泰迪熊及合照，氣氛熱烈。

區長陳奇正表示，瑞芳擁有九份老街、猴硐貓村、黃金博物館、煤礦博物園區、象鼻岩、黃金瀑布等許多國際知名觀光景點，每年有八百萬遊客造訪，今年以「黃金山城熊好玩」為主題，將「海賊熊」、「拳擊熊」等十八隻泰迪熊放置在瑞芳火車站前廣場與區民廣場。

其中，正對火車站的「世界國旗熊」，身上有著各國國旗，相當活潑討喜，陳奇正說，國旗熊的手勢好像在和旅客打招呼，象徵歡迎世界各國遊客前來瑞芳，遊客要離開去搭車時，也有道別之意。

陳奇正說，瑞芳是泰迪熊在北部唯一展出的地方，每隻泰迪熊各有特色，此次以活潑的全新藝術形式表現，完全展現出泰迪熊的俏皮好動，也藉此機會向國際行銷瑞芳天然美景。

公所在火車站前廣場設計「熊好玩祈福卡」，讓遊客寫下今年的心願祈福，陳奇正說，接下來將搭配每個月的節慶，三月白色情人節「白色巧克力」、四月兒童節「童玩洞洞樂」、五月母親節送康乃馨等活動，歡迎民眾來瑞芳賞熊。

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  • 十八隻泰迪熊昨安置在瑞芳火車站前及區民廣場，小朋友驚呼連連，儘管天公不作美，但民眾仍冒雨搶拍及合照。（記者林欣漢攝）

    十八隻泰迪熊昨安置在瑞芳火車站前及區民廣場，小朋友驚呼連連，儘管天公不作美，但民眾仍冒雨搶拍及合照。（記者林欣漢攝）

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